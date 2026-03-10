Boendestödjare till LSS-grupbostad i Slite, Gotland
Adelagruppen AB / Vårdarjobb / Gotland Visa alla vårdarjobb i Gotland
2026-03-10
Om jobbet
Är du en driven, engagerad, trygg och förtroendeskapande person? Vill du stödja och uppmuntra andra att ta ansvar, växa som individ? Då är du kanske den personen som våra boende på Storgatans gruppbostad i Slite vill ska ge dem stöd i sin vardag.
Vi på Adela LSS söker nu en boendestödjare för tillsvidare anställning till vår gruppbostad i Slite och på Gotland. Tjänsten är på deltid med tjänstgöringsgrad på ca 80 %.
Gruppbostaden som har en stor tomt består av sex lägenheter och den ligger ett stenkast från havet. Här bor personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.
Vi på Adela LSS möter alltid individen utifrån sina behov och förutsättningar och det gör vi med ett pedagogiskt och lågaffektivt arbetssätt. Vi jobbar efter tydliga rutiner och använder oss av metodstöd till alla som bor på våra gruppbostäder.
Vi på Adela LSS tror på ett nära ledarskap vilket innebär att det till verksamheten kommer att finns en arbetsledare och en chef på plats.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Arbetet innefattar stöd och service till de personer som bor på gruppbostaden så att de kan leva ett liv som andra. Det innebär att du ansvarar för att ge hjälp och stöd i deras dagliga liv samt skapar en trygg och utvecklande miljö för de som bor här.
Det är viktigt att du följer de boendes och verksamhetens dagliga struktur, håller kontakt med hälso- sjukvården -psykiatrin och folktandvården, ger medicin, tolkar behov och önskemål, stöttar i inköp och sedvanliga hushållsuppgifter som städ och service, deltar i olika fritidsaktiviteter, ger stöd i de sociala kontakterna samt upprätthåller en positiv arbetsmiljö. Dokumentation och uppföljningar är också en viktig del av arbetet
Som tillsvidare anställd ingår även att vara kontaktansvarig för en eller flera boende. Du jobbar på schema med varierande arbetstider som morgon, dag, kväll, sovande jour och varannan helg samt röda dagar.
Vem är du
Vi söker dig som har ett genuint intresse av arbete inom LSS och har förmåga att sätta dig in i personer med utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånds livssituation. Du ska ha kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du behöver ha erfarenhet av likande arbete och helst inom LSS-gruppbostad, du ska även ha en utbildning inom området som undersköterska, barnskötare, fritidspedagog eller likvärdigt. Meriterande om du har kurser och fortsättningsutbildningar inom funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, epilepsi och lågaffektivt bemötande.
Ett krav vi har är att du kan läsa, skriva och förstå dokumentation. Därför måste du kunna behärska svenska språket mycket väl både i tal och skrift.
För oss är det också viktigt att du, förutom att du har förståelse och kunskap kring utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd, har en god samarbetsförmåga, är flexibel, engagerad och nyfiken samt tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi ser även att du har förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team. Störst vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö och möjlighet att och utvecklas både på arbetsplatsen och inom företaget.
Vi har kollektivavtal samt friskvårds- och skobidrag.Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Inför en intervju kommer vi vilja se ett utdrag från polisens belastningsregister. Innan vi erbjuder en anställning kommer vi att be om ett samtycke till en bakgrunds kontroll
Vi tar ej emot ansökningar via mail. Du behöver ansöka via länken i annonsen, men har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jessica Adams Corell, Verksamhetschef 010-166 50 22
Emma Fred, Arbetsledare 010-166 50 49
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7361217-1885027". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adelagruppen AB
(org.nr 559012-1876), https://adelagruppen-1680154387.teamtailor.com
Storgatan 64 (visa karta
)
624 48 SLITE Arbetsplats
Adelagruppen Kontakt
Jessica Adams Corell jessica.adams-corell@adelagruppen.se 010-16 65 022 Jobbnummer
9789110