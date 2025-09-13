Boendestödjare till LSS-boende på Slite, Gotland
Adelagruppen AB / Vårdarjobb / Gotland Visa alla vårdarjobb i Gotland
2025-09-13
Om jobbet
Är du en driven, engagerad, trygg och förtroendeskapande person? Vill du stödja och uppmuntra andra att ta ansvar, växa som individ? Då är du kanske den personen som våra boende på Storgatans gruppbostad i Slite vill ska ge dem stöd i sin vardag.
Vi på Adela LSS söker nu en boendestödjare för tillsvidare anställningar till nystartat gruppbostad i Slite och på Gotland. Tjänsten är på deltid med tjänstgöringsgrad på ca 80 %.
Boendet består av sex lägenheter. De som bor på gruppbostaden är lite äldre personer med utvecklingsstörning och/- eller autismspektrumtillstånd samt med andra sjukdomar som diabetes. De är aktiva boende och gillar att delta i gemensamma aktiviteter ute i samhället så som utflykter, bio, konserter, teater m.m.
Vi på Adela möter individen utifrån sina behov och förutsättningar och det gör vi med ett pedagogiskt och lågaffektivt arbetssätt. Vi jobbar efter tydliga rutiner och använder oss av metodstöd till alla som bor på våra gruppbostäder.
Vi på Adela tror på ett nära ledarskap vilket innebär att det till verksamheten kommer att finns en arbetsledare och en chef på plats.Publiceringsdatum2025-09-13Om tjänsten
Arbetet innefattar stöd och service till de personer som bor på gruppbostaden så att de kan leva ett liv som andra. Det innebär att du stödjer en person med sin personliga hygien, upprättar och följer en daglig tydlig struktur, håller kontakt med hälso- sjukvården -psykiatrin och folktandvården, ger medicin, tolkar behov och önskemål, stöttar i inköp, deltar i olika fritidsaktiviteter och ger stöd i sociala kontakterna. I arbetet ingår även sedvanliga hushållsuppgifter och service. Dokumentation och uppföljningar är en viktig del av arbetet. Som tillsvidare anställd ingår även att vara kontaktansvarig för en eller flera boende. Du jobbar på schema med varierande arbetstider som morgon, dag, kväll, sovande jour och varannan helg samt röda dagar.
Vem är du
Vi söker dig som kan sätta dig in i personer med utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånds livssituation. Du ska ha erfarenhet av likande arbete och helst inom LSS-gruppbostad, du ska även ha en utbildning inom området som undersköterska, barnskötare, fritidspedagog eller likvärdigt. Meriterande om du har kurser och fortsättningsutbildning inom funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, epilepsi och lågaffektivt bemötande. Ett krav är att du kan dokumentera och hanterar svenska språket bra i både tal och skrift.
För oss är det viktigt att du förutom att du har förståelse och kunskap kring utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd har en god samarbetsförmåga, är nyfiken och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Störst vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö och möjlighet att och utvecklas både på arbetsplatsen och inom företaget.
Vi har kollektivavtal och friskvårds- och skobidrag.Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Inför en intervju kommer vi vilja se ett utdrag från polisens belastningsregister. Innan vi erbjuder en anställning kommer vi att be om ett samtycke till en bakgrunds kontroll
Vid frågor om tjänsten kontaktar du:
Karin Olsson, Verksamhetschef 010-166 50 33
Maria Råssmo-Gullin, Verksamhetsutvecklare 010-166 50 21 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adelagruppen AB
(org.nr 559012-1876) Arbetsplats
Adelagruppen Kontakt
Karin Olsson karin.olsson@adelagruppen.se 010-16 65 033 Jobbnummer
9507346