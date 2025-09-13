Boendestödjare till LSS-boende i Visby
Adelagruppen AB / Vårdarjobb / Gotland Visa alla vårdarjobb i Gotland
2025-09-13
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adelagruppen AB i Gotland
, Tyresö
, Stockholm
, Värmdö
, Solna
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du en driven, engagerad, trygg och förtroendeskapande person? Vill du stödja och uppmuntra andra att ta ansvar, växa som individ, göra sig hörd och synliggöra sina styrkor? Då är du kanske den personen som våra boende på Allégatans gruppbostad vill ska ge dem stöd i sin vardag.
Vi söker nu en boendestödjare för tillsvidare anställningar till vår LSS- gruppbostad i centrala Visby på Gotland. Tjänsten är på deltid 80 procent.
De som bor på Allégatans gruppbostad är personer med intellektuell funktionsnedsättning och/- eller autismspektrumtillstånd. De har behov av tydliga rutiner, struktur och ett pedagogiskt bemötande. Vi jobbar efter metodstöd och använder oss av ett lågaffektivt arbetssätt. Till verksamheten finns det en arbetsledare och en chef.
Arbetet innefattar stöd och service till de personer som bor på gruppbostaden så att de kan leva ett liv som andra. Det innebär att du stödjer en person med sin personliga hygien, upprättar och följer en daglig tydlig struktur, håller kontakt med hälso- sjukvården -psykiatrin och folktandvården, ger medicin, tolkar behov och önskemål, stöttar i inköp, deltar i olika fritidsaktiviteter och stöttar i sociala kontakterna. I arbetet ingår även sedvanliga hushålls uppgifter och dokumentation. Det ingår även att vara kontaktansvarig för en eller flera boende. Du jobbar på schema med varierande arbetstider som morgon, dag, kväll, sovande jour och varannan helg samt röda dagar.Publiceringsdatum2025-09-13Profil
Vi söker dig som kan jobba varierande arbetstider som tidiga mornar, kvällar, sovande jour och varannan helg. Vi söker även dig som kan sätta dig in i personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånds livssituation. Du ska ha erfarenhet av likande arbete och helst inom LSS-gruppbostad. Ett krav är att du ska ha en utbildning inom området som undersköterska, barnskötare, fritidspedagog eller likvärdigt. Meriterande om du har kurser och fortsättningsutbildning inom funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, autismspektrumtillstånd och lågaffektivt bemötande. Ett annat krav är att du kan dokumentera och hanterar svenska språket bra i både tal och skrift.
För oss är det viktigt att du förutom att du har förståelse och kunskap kring utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd har en god samarbetsförmåga, är nyfiken och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Störst vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö och möjlighet att och utvecklas både på arbetsplatsen och inom företaget. Vi erbjuder utbildningar och handledning efter arbetsplatsens behov. Vi har personalförmåner som friskvård och skobidrag.
Övrigt.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vi har kollektivavtal.
Inför en eventuell intervju kommer vi vilja se ett utdrag från belastningsregistret. Innan en anställning erbjuds kommer vi att genomföra en bakgrunds kontroll.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Karin Olsson via mejl: karin.olsson@adelagruppen.se
.
Maria Råssmo-Gullin via mejl: maria.rassmo-gullin@adelagruppen.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adelagruppen AB
(org.nr 559012-1876) Arbetsplats
Adelagruppen Kontakt
Karin Olsson karin.olsson@adelagruppen.se 010-16 65 033 Jobbnummer
9507344