Boendestödjare till LSS-boende i Gustavsberg, Värmdö
Adelagruppen AB / Vårdarjobb / Värmdö Visa alla vårdarjobb i Värmdö
2025-08-20
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adelagruppen AB i Värmdö
, Tyresö
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Är du en driven, engagerad, trygg och förtroendeskapande person? Vill du stödja och uppmuntra andra att ta ansvar, växa som individ, göra sig hörd och synliggöra sina styrkor? Då är du kanske den personen som våra boende på Vitmossevägens gruppbostad vill ska ge dem stöd i sin vardag.
Vi söker två engagerade, strukturerade och nyfikna boendestödjare för tillsvidare anställningar till Vitmossevägens gruppbostad i Gustavsberg på Värmdö. Tjänsterna är på deltid med varierande tjänstgöringsgrader från ca 75 procent och upp.
Det bor totalt 6 boende på gruppbostaden med individuella behov och stödinsatser. De som bor här är i blandade åldrar och har en intellektuell funktionsnedsättning och/ eller autismspektrumtillstånd samt psykisk ohälsa. De har behov av tydliga rutiner, struktur och ett pedagogiskt bemötande. Vi jobbar efter metodstöd och använder oss av ett lågaffektivt arbetssätt. Till verksamheten finns en chef och en arbetsledare på plats.
Arbetet innefattar stöd och service till de personer som bor på gruppbostaden så att de kan leva ett liv som andra. Det innebär att du stödjer en person med sin personliga hygien, upprättar och följer en daglig tydlig struktur, håller kontakt med hälso- sjukvården -psykiatrin och folktandvården, ger medicin, tolkar behov och önskemål, deltar i olika fritidsaktiviteter och stöttar i de sociala kontakterna. I arbetet ingår även sedvanliga hushålls uppgifter och dokumentation samt uppföljning. Det ingår även att vara kontaktansvarig för en eller flera boende. Du jobbar på schema med varierande arbetstider som morgon, dag, kväll och varannan helg samt röda dagar. På verksamheten har vi vaken nattpersonal.Publiceringsdatum2025-08-20Profil
Vi söker dig som kan sätta dig in i personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånds livssituation. Du ska ha erfarenhet av likande arbete och helst inom LSS-gruppbostad. Ett krav är att du ska ha en utbildning inom området som undersköterska, barnskötare, fritidspedagog eller likvärdigt. Meriterande om du har kurser och fortsättningsutbildning inom funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, OCD och lågaffektivt bemötande. Meriterande är även om du har kunskap och utbildning kring åldrade och utvecklingsstörning. Ett krav är att du kan dokumentera och hanterar svenska språket bra i både tal och skrift.
För oss är det viktigt att du förutom att du har förståelse och kunskap kring intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd har en god samarbetsförmåga, är nyfiken och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Störst vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö och möjlighet att och utvecklas både på arbetsplatsen och inom företaget. Vi erbjuder utbildningar och handledning efter arbetsplatsens behov. Vi har personalförmåner som friskvård och skobidrag.
Övrigt.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vi har kollektivavtal.
Inför en eventuell intervju kommer vi vilja se ett utdrag från belastningsregistret. Innan en anställning erbjuds kommer vi att genomföra en bakgrunds kontroll.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta: Anne-Lee Nicolaides via mejl: anne-lee.nicolaides@adelagruppen.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adelagruppen AB
(org.nr 559012-1876) Arbetsplats
Adelagruppen Kontakt
Anne-Lee Nicolaides anne-lee.nicolaides@adelagruppen.se 010-16 65 020 Jobbnummer
9468328