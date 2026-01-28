Boendestödjare till LSS Gruppbostäder i Gävle, timvikarier och sommarschema
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Gävle Visa alla vårdarjobb i Gävle
2026-01-28
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Gävle
, Ockelbo
, Avesta
, Falun
, Heby
eller i hela Sverige
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på timmar eller sommarschema i våra LSS Gruppbostäder i Gävle. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på något av våra boenden med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendestödet beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
Du som medarbetare arbetar utifrån ett pedagogiskt och ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Verksamheten är grundad på respekt för kundens rätt till självbestämmande, inflytande och integritet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som medicin, hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll och nattetid, både vardagar och helger.
Vi söker till till följande gruppbostäder: Stiftelsevägen, N Skeppargatan, S Slottsgatan, Allévägen 5B och Allévägen 5C
Läs mer om våra gruppbostäder på https://frosunda.se/frosunda-omsorg/boenden/vara-verksamheter
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du är undersköterska, barnskötare eller har en annan likvärdig utbildning.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS eller SoL socialpsykiatri.
Det är meriterande om du har kunskap om lågaffektivt bemötande.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
B-körkort (krävs på vissa verksamheter).
Övrig information
Anställningsform: Timvikarie och sommararbete på schema
Omfattning: Deltid
Tillträde: Löpande
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Mikaela Strid
Telefonnummer: 010-130 31 93
E-postadress: mikaela.strid@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7129791-1811903". Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Allévägen 5B (visa karta
)
806 28 GÄVLE Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
9709397