Boendestödjare till Lissma stödboende, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Lissma beroende / Vårdarjobb / Huddinge Visa alla vårdarjobb i Huddinge
2026-07-06
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er).
Om arbetsplatsen
Stödboendet Lissma tillhör socialförvaltningen, Vuxensektionen i Huddinge kommun. Boendet ligger vackert beläget i en äldre villa ute på landet i Lissma med skogen som närmaste granne. Enklast tar man sig till boendet med bil, vissa bussförbindelser finns. Lissma är ett boende med 8 platser på stödboendet samt ytterligare några klienter i boenden utanför Lissma.
Målgruppen är män i övre medelålder med en historik av skadligt bruk och beroende, men som nu strävar efter att göra en livsförändring, eller att uppnå ett helt drogfritt och nyktert leverne. Stödboendet Lissma erbjuder ett tryggt boende där klienterna kan arbeta med sin livssituation och planera för framtiden.
Lissma stödboende drivs i en kollektiv anda där klienterna är delaktiga i matlagning, städning samt skötsel av huset och gården, tillsammans med personalen.
Arbetstiderna består av både dagtid, kvällstid (till 21.00) samt helger.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består i att genomföra insatser till klienterna på ett metodiskt och pedagogiskt sätt utifrån beställning, genomförandeplan och uppsatta mål, att stödja klienterna i deras vardag, medfölja till olika möten etc, delta i aktiviteter och vardagliga göromål samt att ha regelbundna stödjande samtal med klienterna. Vi utför även provtagningar i form av utandningsprov samt urinprovtagning.
Alla klienter har en kontaktperson. Kontaktpersonen är spindeln i nätet som ansvarar för den övergripande planeringen. Vi arbetar med individuella mål och använder bla MI för att arbeta med klienternas motivation till att ta emot stöd/hjälp samt att genomföra en förändring. Vi fokuserar vårt arbete på att skapa en varm och trivsam miljö med delaktighet som en naturlig del i arbetet med klienterna. Lissma stödboende skall vara en så hemlik miljö som möjligt. Många klienter bor en längre tid på boendet.
I arbetet ingår även vissa praktiska göromål både inomhus och på gården utomhus. Vi använder gården och omgivningen i ett miljöterapeutiskt ändamål och arbetar med att erbjuda klienterna en meningsfull tillvaro bla genom aktiviteter och utflykter. I arbetet ingår även att arbeta förberedande, att tillsammans med klienten förbereda denne på att klara ett mer självständigt boende framöver.Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Vi söker dig som är utbildad behandlingspedagog/assistent, stödpedagog, boendestödjare eller liknande, alternativt har läst andra kurser eller program som är relevanta för tjänsten. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med vuxna personer med beroendeproblematik är ett krav för tjänsten. Meriterande om du har tidigare erfarenheter av att ha arbetat med provtagningar i form av utandningsprov och urinprovtagning.
I tjänsten ingår daglig dokumentation, därför krävs att du kan uttrycka dig väl i skrift samt att du har datorvana. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetet som kontaktperson samt att du har vana av att samordna insatser, planera och samarbeta med andra aktörer.
Du ska ha lätt för att skapa sociala kontakter och att samarbeta med andra. Du är strukturerad och är bra på att motivera och inspirera/engagera andra. Du behöver ha god förmåga att ta initiativ och gemensamt med guppen kunna planera för arbetets upplägg. Du behöver vara flexibel och anpassa arbetssätt efter klienternas individuella behov.
Det är krav på B-körkort samt att du skall ha förmåga att köra större bilar (minibuss) samt ha erfarenhet av att köra automat bilar
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och intervjuer inleds efter vecka 33
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Enhetschef Therése Pettersson på Therese.Pettersson3@huddinge.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Lissmavägen 8 (visa karta
)
142 91 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huddinge kommun, Lissma beroende Kontakt
Gruppledare
Per Frölund 070-198 80 16 Jobbnummer
9993002