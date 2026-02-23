Boendestödjare till Kalvhagen och Skillnadsgatan
2026-02-23
Nu söker vi boendestödjare till Kalvhagen och Skillnadsgatan
Vill du ha ett utvecklande jobb där du verkligen gör skillnad? Vi söker flera boendestödjare till våra team i Lilla Edet. Tjänsterna varierar i omfattning.
Om Kalvhagen
Kalvhagen är ett serviceboende enligt LSS för personer med autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Här bor man i egen lägenhet med möjlighet till gemenskap i vår trivsellägenhet. Boendet ligger naturnära i Lilla Edet, med gångavstånd till centrum och goda kommunikationer till Trollhättan, Uddevalla och Göteborg.
Om Skillnadsgatan
Skillnadsgatan är en gruppbostad enligt LSS för personer med autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Här kan man välja att umgås i gemensamma utrymmen eller dra sig tillbaka till sin egen lägenhet. Boendet ligger i ett lugnt villaområde med närhet till både natur och samhällsservice. Varje boende har en egen lägenhet med kök, badrum och altan samt tillgång till trädgård, vardagsrum och gemensam matsal.
Vårt arbetssätt
På både Kalvhagen och Skillnadsgatan arbetar vi individanpassat utifrån Nytidas ramverk för pedagogik, som bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Tillsammans med varje boende planerar vi vardagen utifrån personens behov, styrkor och intressen. Vårt mål är att skapa trygghet, delaktighet och meningsfullhet - och ge bästa möjliga förutsättningar för ett självständigt och gott liv.
Om rollen
Som boendestödjare ger du stöd utifrån varje individs behov och önskemål. Du arbetar med ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en meningsfull och innehållsrik vardag. Arbetet innebär att:
ge stöd i personlig omvårdnad, måltider och vardagsrutiner
motivera till aktivitet, delaktighet och utveckling
stödja i samhällskontakter och kommunikation
dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.
Du arbetar tillsammans med kollegor, gruppchef och verksamhetschef som finns nära verksamheten och ger stöd i det dagliga arbetet. Arbetstiden är förlagd dag, kväll, helg eller vaken natt.
Din erfarenhet och personlighet
Du har gymnasieutbildning inom vård och omsorg, eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska, datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du tidigare arbetat med målgruppen, men det viktigaste är att du har rätt egenskaper - engagemang, ansvar och en positiv grundsyn.
Du trivs i team, samarbetar väl och har alltid våra omsorgstagares bästa i fokus. Hos oss får du stöd och möjlighet att växa i din yrkesroll.
Våra medarbetare och vår kultur
Hos oss arbetar engagerade kollegor med utbildning och erfarenhet inom social omsorg. Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du fortlöpande kompetensutveckling, till exempel inom lågaffektivt bemötande, motiverande samtal och olika diagnoser. Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Vår kultur bygger på värderingarna respekt, ansvar, enkelhet och kunskap - de genomsyrar allt vi gör.
Det här får du hos oss
Grundutbildning vid tillsvidareanställning samt kontinuerlig kompetensutveckling via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik som stöd i arbetet
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Publiceringsdatum 2026-02-23
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat med möjlighet till timanställning både före och efter sommaren, samt chans till fast tjänst. Lön: Individuell lönesättning Tillträde: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-03-31 - rekrytering sker löpande. Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregistret (egna uppgifter via polisen.se) ska visas i oöppnat kuvert. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpvisa drogtester förekomma.
Kontakt: Malin Moberg - malin.moberg@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal - www.kommunal.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan". Vänta inte - urval sker löpande.
Om du kallas till intervju behöver du kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige, genom EU/EES-medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd.
Din första intervju
Som en del av vår kompetensbaserade rekryteringsprocess samarbetar vi med Hubert AI. Efter att du skickat in din ansökan får du en inbjudan till en chattbaserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent. Intervjun tar cirka 15-20 minuter och hjälper oss att skapa en rättvis och träffsäker urvalsprocess. Läs gärna tips inför intervjun här: Hubert.ai - tips och råd inför din första intervju
Om Nytida
Om Nytida

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna genom hela livet inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter i hela landet. Vår vision är att göra världen lite bättre - en människa i taget. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
