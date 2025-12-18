Boendestödjare till Gruppbostad i Vollsjö, även timvikarier
2025-12-18
Vi söker idag personal till vårt nystartade LSS boende i Vollsjö. Idag söker vi individer för anställning och timanställning. Gruppbostaden består av fyra boendelägenheter samt allmänna utrymmen och är för personkrets 1. Du kommer att bli en del av en ny arbetsgrupp och har stora möjligheter att bidra med positiv utveckling. Ambitionen är att forma framtidens bästa boende! Vi erbjuder kontinuerlig internutbildning samt handledning för att skapa kvalité och utveckling för just Dig.
De människor vi arbetar med i LSS verksamheterna är individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism som kan leda till beteenden där vi som professionella behöver avleda, stötta samt förebygga.
Vi arbetar strukturerat med lågaffektivt bemötande utifrån individens särskilda behov. Detta ställer stora krav på rätt inställning samt bemötande till både arbetet och sina medmänniskor.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: rekrytering@lssomsorgen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vollsjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leva LSS Omsorgen Grusbanan AB
(org.nr 559424-2892) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Leva LSS Omsorgen Stenebergsvägen AB Kontakt
Marita Jernfors 0734-249090 Jobbnummer
9653062