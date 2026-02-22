Boendestödjare till Fokushuset Norrtälje | Tiohundra
2026-02-22
Välkommen att bli en del av Fokushuset, en unik verksamhet med inriktning psykiatri, beroende och socialpsykiatri med ett salutogent fokus.
Vi söker nu en boendestödjare som vill vara en del av vårt härliga team och ta sig an ett värdefullt arbete som gör skillnad på riktigt. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-22Om tjänsten
Som boendestödjare på Fokushuset utgår du från Norrtälje där du också har dina uppdrag, samt i Rimbo med omnejd. Du hjälper vuxna personer mellan 18 till 65 år som har olika stödbehov utifrån en psykiatrisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet. Du arbetar främst i deras hem. Brukarens individuella behov och önskemål är det som styr ditt arbete, och du ger värdefullt stöd i det dagliga livet utifrån metoderna ESL och MI. Du arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. Du stödjer mot en ökad självständighet genom att skapa förutsättningar för att lättare kunna hantera vardagen tillsammans med brukaren.
Anställningen är en tillsvidaretjänst.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Utföra insatser hemma hos kund utifrån biståndsbeslut.
Planera, genomföra och vara delaktig i vardagssysslor.
Motivera brukaren till att utveckla och använda sina egna färdigheter.
Att vara ett stöd vid kontakter med myndigheter.
Följa med på aktiviteter.
Utföra digitalt boendestöd genom videosamtal.
Dokumentera.
Om vårt erbjudande
Vi erbjuder en spännande och utvecklande tjänst där du som boendestödjare får vara med och bidra till förändring och förbättring för våra kunder. Vi erbjuder regelbunden handledning tillsammans med övriga teamet och en stark sammanhållning.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via vårt system Epassi där många aktörer i kommunen finns.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Erfarenhet av målgruppen.
Minst en gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning.
B-körkort samt körvana.
Det är meriterande om du också har:
Kunskap om lågaffektivt bemötande.
Kunskap om metoden ESL (Ett självständigt liv).
Kunskap om metoden MI (Motiverande samtal).
Du har ett gott bemötande till alla du möter. Flexibilitet är en av dina styrkor, och du trivs med att arbeta självständigt. Du är innovativ, inkännande och lyhörd. Även i stressade situationer behåller du lugnet och agerar tryggt och stabilt. Du är ansvarsfull och har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din sociala kompetens gör att du samarbetar väl med andra och du tar ansvar för såväl din egen som dina kollegors arbetsmiljö. Du har en pedagogisk förståelse för människors olika förutsättningar och du har lätt för att anpassa din kommunikation därefter.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
På Fokushuset arbetar vi med riktade insatser som till exempel olika former av individuella samtal och samtal i grupp utifrån ett hälsoperspektiv med patienten i fokus. Vi är en stor enhet med hög psykologisk trygghet och högt i tak. För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet och vi tar alla stort ansvar för vår psykosociala arbetsmiljö. Med trygga, engagerade och motiverade medarbetare erbjuder vi Norrtäljes invånare stöd, insatser och samtal som bidrar till förändring på riktigt.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
