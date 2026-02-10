Boendestödjare till Finn Malmgrens vägs gruppbostad
Humana AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Gruppbostaden Finn Malmgrens väg ligger i Hammarbyhöjden och välkomnar personer med funktionsnedsättning. Det är nära till natur och vackra grönområden samt nära till tunnelbana och buss till Stockholm city.
Här finns sex lägenheter med vardagsrum, sovalkov/sovrum, kök, badrum
och balkong. Det finns även gemensamma utrymmen att träffas och umgås i och en gemensam uteplats för samtliga i fastigheten. Gruppbostaden ligger i ett flerfamiljshus.Om tjänsten
Vi söker nu en ny boendestödjare till vår verksamhet som vill arbeta natt. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Tjänsten är en nattjänst på deltid 70%.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
Planerar och genomför aktiviteter med klienten
Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
Utbildning som undersköterska, specialpedagog eller beteendevetare
Erfarenhet från liknande verksamhet
Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Om Humana
Vi på Humana vill göra skillnad i människors vardag. Vi tycker att alla har rätt till ett bra liv oavsett ålder och förutsättningar. Vi finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar både med äldreomsorg, individ- och familjeverksamhet samt personlig assistans. Humana är marknadsledande och satsar stenhårt på kvalitet.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter:
Yasmin Khodryasmin.khodr@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7203619-1834116". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9734406