Boendestödjare till Ekhults psykiatriboende
2026-01-15
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa trygghet och stödja människor till ett mer självständigt liv? Brinner du för att göra skillnad på riktigt? Då kan tjänsten som boendestödjare till Ekhults psykiatriboende vara något för dig!
I rollen som boendestödjare stödjer du den boende i dennes vardagliga liv. Du arbetar utifrån ett kontaktmannaskap och ansvarar tillsammans med den enskilde för att strukturera och planera dennes vardag där ni tillsammans utformar insatserna som ges. Omfattningen av insatserna och innehåll utgår alltid från den enskildes behov och upprättas via en genomförandeplan. Insatserna kan vara stöd i olika sammanhang som behövs för att klara den dagliga livsföringen, exempelvis städ, tvätt, inköp och omvårdnad. Stödet och hjälpen du ger ska ske med respekt för individens självbestämmande, integritet och delaktighet. Det är därför viktigt att du i din roll stödjer individens tilltro till sin egen förmåga.
Arbetet innefattar att erbjuda och motivera till aktiviteter, social gemenskap och sysselsättning med stöd av motiverande samtal (MI) och ett pedagogiskt förhållningssätt. Du kan också komma att stödja den enskilde vid kontakter med myndigheter och vid behov följa med individen på aktiviteter. Vi arbetar efter metoder som ESL (ett självständigt liv), lågaffektivt bemötande samt IBIC (individens behov i centrum). Du arbetar också med att dokumentera, journalföra samt att hålla genomförandeplanerna aktiva och uppdaterade.
Din arbetsplats
Avdelning Vuxna inom Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning och stöd för personer över 21 år inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom avdelning Vuxna har vi medarbetare med bred erfarenhet och kompetens, fördelade över flera verksamheter. Inom socialpsykiatrin arbetar vi med individer med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer samt missbruksproblematik. Vi erbjuder stödboende, boendestöd och personligt ombud och vi ansvarar även för psykiatrisk hemsjukvård.
Våra boenden ligger utspridda över Linköping med omnejd och varierar mellan trapphusboenden, korttidsboenden samt boenden med kopplade fristående lägenheter ute i respektive område. Arbetstiderna är normalt schemalagda där arbete dag, kväll, helg samt sovande jour ingår. De verksamheter som har vaken natt har stöttning av nattpatrull vid behov.
Ekhult är ett boende för personer med psykisk ohälsa och psykiatriska funktionsvariationer. Vår verksamhet har som mål att ge de boende stöd och struktur för att kunna leva ett mer självständigt liv. Boendet ligger i Ljung, cirka 2,5 mil utanför Linköping, och erbjuder en lugn och trygg miljö där de boende får möjlighet att utvecklas. Det finns också gemensamma utrymmen och möjlighet för de boende att delta i aktiviteter efter individuella önskemål.
Hos oss arbetar sex boendestödjare, en gruppledare och vi har även sjuksköterska att tillgå. Boendet har sex lägenheter med gemensamma utrymmen och ligger beläget i en naturskön omgivning vid vattnet.
Du som söker
Vi söker dig som är undersköterska eller skötare, gärna med inriktning psykiatri, eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg samt erfarenhet av målgruppen inom psykiatri och/eller neuropsykiatri. Meriterande är om du har erfarenhet av missbruksproblematik, självskadebeteende och/eller socialt arbete. Vi arbetar utifrån ESL (Ett självständigt liv), IBIC (individens behov i centrum) motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande, pedagogiskt förhållningssätt, samt positivt beteendestöd och det är meriterande om du har kunskap kring dessa. Det krävs god svenska i såväl tal som skrift samt att du har datorvana då vi använder språket som arbetsredskap i kontakt med klient samt vid dokumentation och journalföring. Du behöver också besitta en god datorvana .Då verksamheten är belägen utanför Linköping utan kommunala bussförbindelser behöver du ha B-körkort samt möjlighet att kunna ta dig till och från arbetsplatsen.
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du planerar och organiserar ditt och enhetens arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du lugn och stabil även i stressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du har därtill lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. I ditt arbete kan du väga för- och nackdelar med olika beslut och visa på ett gott omdöme i dina val. Du tycker om utmaningar och du tar ansvar för dina uppgifter.
