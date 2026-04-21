Boendestödjare till Druvan - kommunens öppna verksamhet
2026-04-21
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotene.
Se filmen om hur Götene blev världens mest kända svenska kommun
Druvan är kommunens öppna verksamhet för alla som av olika anledningar har behov av gemenskap. Tillsammans med besökarna planerar man och genomför olika aktiviteter. Dagverksamheten har sin lokal på Vikingagatan i Götene.
Verksamheten befinner sig i utveckling där lågtröskelverksamhet, som är kopplad till aktivitetskravet, blir ett komplement till dagverksamheten. Vi söker därför dig som vill vara med och bidra till att forma ett flexibelt, inkluderande och individanpassat arbetssätt i en verksamhet i förändring.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Som handledare har du en stöttande och motiverande roll gentemot våra deltagare och besökare inom både dagverksamheten och lågtröskelverksamheten. Du arbetar med att planera, genomföra, utveckla och utvärdera aktiviteter både enskilt och i grupp. Arbetet sker i nära samarbete med annan handledare, hälsoplanerare och samordnare.
I rollen som handledare ingår bland annat att:
Planera och hitta aktiviteter som är anpassade utifrån deltagarna och besökarnas behov och förutsättningar
Leda och hålla i aktiviteter i verksamheten
fFölja med klienter till aktiviteter utanför verksamheten när hälsoplanerare bedömer det som avgörande för deltagande
Dokumentera och registrera närvarostatistikKvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning som undersköterska, barn- och fritidsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vidareutbildning från yrkeshögskola inom relevant område är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med målgruppen är meriterande.
Vi söker dig som har empati och respekt för våra klienter och deras livssituation. Du drivs av att arbeta i en verksamhet i förändring och trivs med att bidra till utveckling och nya arbetssätt. Du är trygg i att fatta egna beslut, handlingskraftig i ditt arbetssätt och tar ansvar inom ramen för ditt uppdrag. Du är nyfiken, kreativ och självständig, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat med start 2026-06-15 (eller enligt överenskommelse) till och med 2027-06-15. Tjänstgöringsgrad är 100 %, motsvarande 40 timmar per vecka, med arbetstid förlagd till dagtid. Visst kvällsarbete kan förekomma. Välkommen med din ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid. Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene kommun
(org.nr 212000-1652), http://www.gotene.se/jobb
533 30 GÖTENE
