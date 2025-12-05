Boendestödjare till boendestöd i Bromma - Vikariat under 2026
2025-12-05
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Avdelning Socialtjänst och fritid i Bromma stadsdelsförvaltning är indelad i fyra olika områden och en enhet.
Vi söker nu två boendestödjare till Enheten för boende och stödinsatser 2 som är en del av Område Vuxna. Enheten består av Boendestöd och Försöks- och träningslägenheter och leds av en enhetschef och en gruppledare.
Två av våra kollegor i boendestödsgruppen kommer att arbeta i ett projekt under 2026 och vi söker därför nya stjärnor till vårt team. Arbetsgruppen är mycket erfaren och kunnig inom socialpsykiatri och boendestöd och består av en gruppledare samt 11 boendestödjare. Vi har hela Bromma stadsdel som arbetsfält och utgår från förvaltningens kontor i Bromma Blocks. Målgruppen är vuxna personer mellan 18-64 år med psykisk funktionsnedsättning som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen gällande insatsen boendestöd.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete tillsammans med engagerade och kunniga kollegor
Vi har SL-kort som förmån, möjlighet till semesterväxling samt friskvårdsbidrag.
Din roll
Som boendestödjare hos oss har du uppdrag hos brukare runt om i hela Bromma varför du arbetar på fältet större delen av din arbetsdag. Du har ett antal brukare som du är stödperson för, oftast tillsammans med en kollega. Med utgångspunkt från beställningen gör du en
individuell planering för, och tillsammans med, varje brukare. I det ingår både praktiska uppgifter i och utanför hemmet samt att ge stöd och hjälp i att strukturera vardagen. Du har även, vid behov, kontakter med berörda i brukarens omgivning.
Du ansvarar även för löpande dokumentation och genomförandeplaner och att dessa
håller hög kvalitet, Du kommer att ha ett nära samarbete med beställande handläggare.
Arbetstiden är f n förlagd måndag-fredag 08:00-16:45, men kvällsarbete kan förekomma.
Din kompetens och erfarenhet
Krav är att du har slutfört utbildning relevant för tjänsten, exempelvis undersköterska med inriktning psykiatri, mentalskötare, socialpedagog, behandlingsassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du ska också ha minst 1 års erfarenhet av arbete med målgruppen.
Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet i:
• Ett självständigt liv (ESL)
• Motiverande samtal (MI)
• Lågaffektivt bemötande (LAB)
Erfarenhet av arbete med boendestöd i enskilt hem
Rollen som boendestödjare ställer höga krav på struktur, kommunikation och flexibilitet varför vi söker dig som:
• Tycker om att ta eget ansvar för att planera och strukturera upp dina arbetsdagar
• Är van vid ensamarbete och kan självständigt fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag när det krävs.
• Ser det som en självklarhet att som medarbetare vara kommunikativ gentemot både kollegor,
uppdragsgivare och övriga samverkanspartners.
• Tycker om att röra på dig då vi förutom kommunala färdmedel även promenerar eller cyklar till våra brukare. Promenader tillsammans med brukare förekommer också.
• Har kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer som har olika psykiska
funktionsnedsättningar
• Har god vana att dokumentera
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
I denna rekrytering kommer dina personliga egenskaper att vara viktiga.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdande datum.
