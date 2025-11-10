Boendestödjare till Björklidsvägen i Mariefred och Ormbunksvägen i Strän...
Nytida AB / Vårdarjobb / Strängnäs Visa alla vårdarjobb i Strängnäs
2025-11-10
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Håbo
eller i hela Sverige
Nu söker vi flera boendestödjare till vårt team på Björklidsvägen och Ormbunksvägen. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsterna är timvikariat som kan leda till tillsvidareanställning. Om Björklidsvägen och Ormbunksvägen Gruppbostad inom LSS
Björklidsvägen och Ormbunksvägen är en gruppbostad enligt LSS som vänder sig till dig med diagnos inom autismspektrum eller intellektuell funktionsnedsättning. Gruppbostaden har 6 lägenheter. Huset ligger i markplan.
Vi arbetar individanpassat utifrån Nytidas ramverk för pedagogik som bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Arbetssättet är individanpassat för att varje enskild boende ska ha de bästa förutsättningar för livskvalitet, delaktighet, självbestämmande och meningsfullhet. Med lugn, trygghet och struktur ger vi dig stöd att använda dina styrkor och att bejaka dina intressen.
Vi tycker att det är viktigt att ha roligt tillsammans samtidigt som vi värdesätter struktur, ordning och reda.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Du har en gruppledare eller gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Bra om kompetens inom psykiatri finns. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Bra om du har erfarenhet av utåtagerande personer i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Körkort är ett krav. Verksamhetsbil finns.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Timvikariat vid behov Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Snarast enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag:2025-11-23 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Personbevis ska uppvisas. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Verksamhetschef Camilla Andersson 076-319 74 45
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Camilla Andersson camilla.andersson@nytida.se Jobbnummer
9598128