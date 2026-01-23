Boendestödjare Sommar och timvikarier LSS gruppbostäder Väse
Nytida AB / Vårdarjobb / Karlstad Visa alla vårdarjobb i Karlstad
2026-01-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Karlstad
, Kil
, Säffle
, Nacka
, Sunne
eller i hela Sverige
Nu söker vi flera boendestödjare och pedagoger till vårt team på Östra Ve & Klockargårdens LSS gruppbostäder. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad!
Tjänsten är ett sommarvikariat på upp till 100% i ca 8 veckor, med stor möjlighet för fortsatt arbete som timvikarie och/eller tillsvidaretjänst. Speciellt meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta låg-affektivt och pedagogiskt. Har du någon av följande utbildningar ses också detta som särskilt intressant; stöd-pedagog, behandlings-pedagog eller undersköterska.
Om våra två verksamheter Strax norr om sjön Panken ca 2,5 mil från Karlstad och 2 mil från Kristinehamn i Väse Värmland ligger Östra Ve och Klockargårdens nybyggda gruppbostäder. Verksamheterna har sex lägenheter vardera och de är belägna i lantlig miljö med skogen som närmaste granne. Verksamheterna vänder sig främst till dem inom autismspektrumtillstånd och här finns vid intresse möjlighet att arbeta i trädgården tillsammans med våra boende.
Bussförbindelser till Karlstad eller Kristinehamn går ca 1 gång i timmen och bussen stannar cirka 100 meter från Klockargården.
På gruppbostäderna bor personer med beviljade beslut enligt LSS 9§9, boende med särskild service. Vi är idag ett arbetsteam på 13 tillsvidareanställd personal som jobbar på Klockargården (inklusive verksamhetschef). Eftersom Östra ve är en nystartad verksamhet samt att den ligger i nära anslutning till Klockargården så arbetar nu också Klockargårdens personal även där.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övrig personal arbetar ni för att de boende ska uppnå en meningsfull och innehållsrik dag. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, laga måltider, medicin-hantering, städning, bygga och/eller bibehålla nätverk samt kommunikations-stöd. En viktig del i arbetet kan också vara att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagda på dagtid, kvällstid, helger, sovande jour samt vaken natt.
Du har en verksamhetschef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg (undersköterska) eller annan likvärdig utbildning t.ex. social, stöd eller behandlings-pedagog. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personkrets 1, eller målgrupper inom autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, psykosproblematik samt psykiatriska tillstånd.
I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper och grundläggande vårdutbildning ger vi dig stöd och möjlighet att växa. Du behöver ha B-körkort för att jobba i vår verksamhet då flera arbetsuppgifter innebär att åka med verksamhets-bil ut på aktiviteter. Vi önskar att ålder, maila-dress och telefonnummer framkommer i ansökan.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team, stötta dina kollegor och har alltid våra boendes bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet samt kunskap. Vi arbetar efter vår vision att göra världen lite bättre, en människa i taget.
Det här får du hos oss:
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Sommarvikariat med möjlighet till timanställning före och efter sommaren. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 28 februari Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning För mer information kontakta: johan.pettersson2@nytida.se
/ eva.westlund@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7097716-1805994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Lovisebergsvägen 8 (visa karta
)
683 30 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
9702589