Boendestödjare särskilt boende sommarvikariat (nattjänst)
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med att stärka människor, se människor växa, hitta sin egen styrka och bidra till att de kan leva ett liv av egen kraft? Har du tålamod, trygghet och ett genuint intresse för att stötta människor med psykisk funktionsnedsättning i deras vardag? Då är du den vi söker!
Som boendestödjare hos oss arbetar du på ett särskilt boende för personer med stora psykiatriska funktionsvariationer och samsjuklighet som är i behov av stöd och hjälp dygnet runt. Du utgår från individens unika behov för att ge stöd med ett lösningsfokuserat, pedagogiskt och lågaffektivt bemötande och förhållningssätt. Du kommer att spela en viktig roll i deras situation och bidra till deras utveckling och trygghet. Du bidrar till att bryta isolering, stärka individens funktioner och förmågor och skapar förutsättningar för ett liv av egen kraft. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Ge pedagogiskt och psykosocialt stöd.
• Stärka individens funktioner och förmågor.
• Självständigt strukturera och dokumentera insatser.
Boendet är bemannat dygnet runt, och nu söker vi en person till ett sommarvikariat, nattjänst med sovande jour.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv grundsyn och ett genuint engagemang för människor. Du är trygg och ansvarstagande, samtidigt som du uppmuntrar individer att ta ansvar för sin egen situation.
Vi ser att du har erfarenhet och ett intresse för att arbeta med personer som har psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet. Du är bra på att skapa förtroendefulla relationer, visar omtanke och förståelse, men kan också sätta tydliga gränser när det behövs.
De formella kraven för att lyckas i rollen:
* En relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis behandlingsassistent, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* God datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med skadligt bruk, beroende, psykiatri eller socialt stöd.
* Erfarenhet och kunskap om samsjuklighet.
* Kunskap inom KBT, MI och/eller lågaffektivt bemötande.
* Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, då tjänsten innebär mycket självständigt arbete.
* Kunskap om metoden Signs of Safety eller lösningsfokuserad samtalsmetodik.
* Körkort kan vara praktiskt i tjänsten och är därför meriterande.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet under natten innebär ensamarbete och du behöver vara trygg i att arbeta själv, ta egna initiativ, ha tålamod och kan hantera utmanande situationer på ett lugnt och respektfullt sätt.
Om detta beskriver dig välkomnar vi dig varmt in i vårt team.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314272". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Olsson johanna.l.olsson@landskrona.se 0418-470355 Jobbnummer
9820033