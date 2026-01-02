Boendestödjare Nytida stödboende Stockholm
2026-01-02
Nu söker vi timvikarier till vårt boendestödjarteam. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad!Om Nytida stödboende StockholmVi vänder oss till ungdomar mellan 16-20 år som vill flytta till egen lägenhet men inte är riktigt redo för en fristående lägenhet med helt självständigt boende.
Vi stöttar våra ungdomar utifrån problematik kring bland annat sociala färdigheter, neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, tidigare missbruk, kriminalitet och ensamkommande ungdomar.
På Nytida stödboende ger vi möjlighet för ungdomar att utveckla sina färdigheter i en egen lägenhet med självhushåll. Hos oss finns tillgång till personal dygnet runt sju dagar i vecka, med sovande jour.
Vårt övergripande mål är att våra ungdomar ska känna trygghet i sitt hem samt få praktiska färdigheter för ett självständigt boende i framtiden. Vi vänder oss till de som är i behov av extra stöd för att ta steget ut i vuxenlivet.
Vi har två boenden i Stockholm som alla ligger nära kollektivtrafik (Abrahamsberg och Skogskyrkogården). Vi är en erfaren arbetsgrupp som alla brinner för målgruppen.
Om rollenI rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.
På stödboendet erbjuder vi stöd för att klara av vardagliga sysslor. Vi kan stötta och vägleda i exempelvis städning, tvätt, komma upp på morgonen samt andra hushållssysslor.
Hos oss ges stöd med att göra en veckoplanering för att få en bättre struktur och tydlighet i vardagen. Personal finns tillgänglig för att stötta upp och påminna men det krävs delaktighet för att få vardagen att fungera så bra som möjligt.
Personalen finns även där som vuxenstöd och vägledning i livet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Du har en gruppchef och enhetschef nära dig.
Din erfarenhet och kunskapDu som söker har 2-årig eftergymnasial utbildning med examen som behandlingsassistent, socialpedagog, behandlingspedagog. Tjänsten kräver att du har körkort. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och enskilt samt stötta dina kollegor, du har alltid våra ungdomars bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
ÖvrigtAnställningsform: TimanställningLön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-01-31Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställningFör mer information kontakta: Enhetschef Joel Rödström, joel.rodstrom@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
