Boendestödjare, nattjänster, till Vegas verksamheter
2026-04-06
Är du en engagerad och kompetent person som vill göra skillnad i människors liv? Vega Härskogen och Vega Kvikulla söker nattjnstgörande boendestödjare till respektive verksamhet som vill vara med och skapa en trygg miljö där våra klienter kan återhämta sig och skapa förutsättningar för en hållbar framtid.
Som nattjänstgörande boendestödjare hos oss har du en central roll i att upprätthålla kontinuitet i verksamheten under några av dygnets mest sårbara timmar. Du arbetar självständigt, eller tillsammans med en kollega, och har övergripande ansvar för att boendemiljön är förutsägbar och trygg för våra klienter under nattetid.
Arbetet på Vega Härskogen innebär vaken nattjänst medan det på Vega Kvikulla innebär att du under en del av natten har "sovande jour".
Rollen innebär att du har fokus på tillsyn, riskbedömning och att kunna hantera oförutsedda situationer på ett lugnt och professionellt sätt. Du är en viktig del i att säkerställa en sammanhållen stöd- och omsorgskedja mellan dag, kväll och natt, och bidrar till klienternas återhämtning genom att skapa förutsättningar för vila, trygghet och struktur.
Arbetet ställer höga krav på självständighet, eget omdöme och förmåga att agera i enlighet med verksamhetens rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Arbetet innebär att
Säkerställa en trygg och stabil miljö för våra klienter nattetid genom tillsyn, närvaro och genom att tillse följsamhet till verksamhetens rutiner och arbetssätt.
Tillsyn och observation av klienternas aktuella hälsotillstånd liksom vara uppmärksam på avvikelser och/eller riskbeteenden.
Hantera akuta, utmanande och/eller oväntade situationer med stöd av verksamhetens rutiner.
Arbeta förebyggande genom att identifiera riskfaktorer och tidiga indikationer på affektstegring eller ökad instabilitet.
Genomföra de arbetsuppgifter som är schemalagda till natten, såsom administrativa genomgångar, städ- och underhållsrutiner, tvätt, förberedelser inför nästkommande dag samt generella tillsynsrutiner i enlighet med upprättad checklista.
Dokumentera klientspecifika aktiviteter, händelser, observationer och insatser enligt gällande riktlinjer för att säkerställa kontinuitet och kvalitet.
Överlämna relevant information till dagpersonal för att främja trygghet och sammanhållna stöd- och samordningsinsatser.
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, socialt arbete, eller motsvarande utbildningsbakgrund och/eller arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete med individer med psykiatriska tillstånd, inklusive beroendemedicinska syndrom, och/eller personer med komplex samsjuklighet (meriterande)
Kompetens och erfarenhet av arbete med utgångspunkt i lågaffektivt bemötande eller psykosocialt arbete är en fördel.
Erfarenhet är viktigt, minst lika viktigt är förmåga att arbeta självständigt, arbetsleda sig själv och samtidigt vara en del av en helhet tillsammans med övriga medarbetare.
Vid sidan av formella meriter läggs alltså stor vikt vid personlig lämplighet - ett professionellt förhållningssätt, empati, ansvarstagande, yrkesmässig integritet och en genuin vilja att göra skillnad.
Du kommer passa väl in i verksamheten om du är en person som värderar respekt, holism och tydlighet i ditt arbete. Vi letar efter dig som kan arbeta strukturerat, individanpassat och stödjande, även i utmanande och affektladdade situationer.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning som inleds med en provanställning under sex (6) månader (vi är även intresserade av att komma i kontakt med dig/er som söker timanställning och/eller sommarvikariat)
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors liv.
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar och handledning.
En självständig och ansvarsfull roll där du är en viktig del av verksamhetens kontinuitet och kvalitet över dygnets alla timmar.
En arbetsplats som präglas av respekt, empati och ett professionellt förhållningssätt.
Stöd från kollegor och jourhavande chef i beredskap samt tillgång till etablerade säkerhetsrutiner och arbetssätt.
Friskvårdsbidrag
Vega - Hela vägen till återhämtning - med respekt, empati, holism och tydlighet.
Vega bedriver stödboendeverksamhet för personer med substansbrukssyndrom (substansberoende/substansmissbruk), ofta tillsammans med betydande psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk samsjuklighet och social utsatthet.
Vi arbetar målinriktat och strukturerat med individen i centrum. Hos oss blir du en del av en verksamhet där kvalitet, engagemang och professionellt bemötande är avgörande - där varje möte har betydelse.
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till: martin.johansson@vega-harskogen.se
Märk din ansökan med "Boendestödjare, natt, Vega Härskogen" eller "Boendestödjare, natt, Vega Kvikulla".
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att ansöka.
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
E-post: martin.johansson@vega-harskogen.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S&P Vega Härskogen AB
(org.nr 559443-9654), https://www.vega-hvb.se
Härskogsvägen 109 (visa karta
)
443 92 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9838430