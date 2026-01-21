Boendestödjare med planeringsansvar inom Socialpsykiatrin (Farsta sdf)
2026-01-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Varmt välkommen till boendestödet i Farsta och verksamhetsområde 8!
Verksamhetsområdet leds av en enhetschef med engagerade samt ansvarsfulla medarbetare som nu letar efter en ny kollega till boendestödsgruppen.
Boendestödet i Farsta utgår från Gubbängen och målgruppen är vuxna personer från 18 år och uppåt med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.
Verksamhetsområdet består av tre enheter:
Boendestöd
Emma Träfflokal
Studio.IT/IKIGAJ
Vi erbjuder
• Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
• Vi har SL-kort som förmån, möjlighet till semesterväxling samt friskvårdsbidrag.
• Generösa pensionsförmåner.
Din roll
Som boendestödjare med planeringsansvar utgår du från kontoret i Gubbängen och du har övergripande ansvar över boendestödjarnas schema samt enhetens verksamhetssystem. Du ansvarar för att ta emot och acceptera beställningar, fördela nya ärenden till medarbetarna och du bevakar verksamhetssystemet (ParaSoL) och enhetens ärenden. Du rapporterar kontinuerligt till enhetschef.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst behöver du:
• Omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete med målgruppen som boendestödjare eller likvärdig befattning
• Mycket god datorvana (Officepaketet)
• Erfarenhet av schemaplanering och samordning
• Erfarenhet av att ha arbetat i såväl offentlig som privat sektor
• Erfarenhet av olika verksamhetssystem, företrädesvis ParaSoL
I arbetet med målgruppen är det viktigt att du är lyhörd, empatisk och att du har förståelse för olika psykiska funktionsnedsättningar, dess yttringar och symtom men framförallt hur du bör bemöta människor med dessa tillstånd. I rollen som boendestödjare med planeringsansvar är det också viktigt att du har god samarbetsförmåga då du kommer ha mycket kontakt med både klienter och kollegor. Du behöver även vara strategisk och självgående då rollen innebär ensamarbete. Du är van med att arbeta med ekonomi, statistik och planering.
Att vara strukturerad, flexibel och pedagogisk är lika viktigt som att du är stabil och uthållig. Då verksamheten är inne i en utvecklingsfas finns det stora möjligheter för den som är intresserad av utvecklingsarbete att påverka innehållet i verksamheten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
