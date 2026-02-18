Boendestödjare med inriktning socialpsykiatri
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här:
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som boendestödjare på gruppbostad inom socialpsykiatrin har du en mycket viktig roll.
Du stöttar människor att växa mot självständighet genom att erbjuda omfattande stöd inom olika livsområden. Du är där för dem, stöttar dem och ser till att de erbjuds hög livskvalitet och en känsla av sammanhang. Du anpassar stödet efter varje persons speciella behov och önskemål och skapar en trygg miljö för dem att leva och verka i. Dina arbetsuppgifter varierar och kan ibland vara utmanande. Du strävar alltid efter att förbättra brukarnas sociala färdigheter och uppmuntra dem att vara delaktiga i samhället. Stödet vi erbjuder ska ha hög evidens, vara beprövade samt rättssäkra.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Ge känslomässigt stöd och hjälpa individen att hantera känslor, mående och vardagsutmaningar.
- Ge praktiskt stöd och motivera till vardagliga aktiviteter som städning, tvätt, inköp och rutiner.
- Planera och genomföra aktiviteter som främjar delaktighet, sociala kontakter och personlig utveckling.
- Ansvara för läkemedelshantering enligt delegation.
- Dokumentera, upprätta genomförandeplaner tillsammans med individen och samverka med nätverk, anhöriga och andra professioner för att säkerställa ett samordnat stöd.
Vi erbjuder dig
På enheten arbetar tio boendestödjare, en arbetsledare, en enhetschef och en sjuksköterska knuten till verksamheten. Tillsammans bildar vi ett kompetent och engagerat team som värnar om trivsel, trygghet och kvalitet. Vi arbetar nära varandra, har löpande samverkan och hjälper varandra i vardagen för att skapa bästa möjliga stöd för våra boende.
Som boendestödjare hos oss får du en grundlig introduktion, en fadder i början av din anställning och kontinuerlig handledning. Du erbjuds fortbildning, interna utbildningar, kompetensutveckling och goda möjligheter att växa i din roll. Som anställd i Botkyrka kommun får du också förmånliga anställningsvillkor, kollektivavtal och stöd från både arbetsledning och sjuksköterska i medicinska frågor. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som värdesätter utveckling, mångfald och ett hållbart arbetsliv.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har utbildning till stödpedagog, socialpedagog, behandlingspedagog, socionom, beteendevetare, mentalskötare eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har dokumenterad erfarenhet från arbete inom socialpsykiatrin eller LSS, samt särskild kompetens kring samsjuklighetsproblematik i kombination med psykisk ohälsa.Övriga krav för tjänsten är:
- Erfarenhet av att använda svenska språket, både muntligt och skriftligt, i en yrkesmässig kontext.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete med metoder så som Motiverande samtal (MI), Ett Självständigt Liv (ESL), Låg Affektivt Bemötande (LAB).
- Kunskap inom socialtjänstlagen och sekretesslagen.
- Kunskaper och/eller erfarenhet av neuropsykiatri från LSS.
- Erfarenhet av Signs Of Safety.
- Erfarenhet av att använda digitala hjälpmedel.
- B-körkort.
Vi utgår från att du har en god pedagogisk förmåga som gör det lätt för dig att förklara, strukturera och anpassa ditt stöd utifrån individens behov. Du har förmågan att samarbeta väl och trivs i en roll där du får bidra med din kompetens. Kollegor uppskattar dina insikter och ditt sätt att dela med dig av kunskap. Du har ett starkt engagemang för att hjälpa andra och arbetar lösningsinriktat.
För att lyckas i rollen behöver du ha en tydlig arbetsprocess och vara skicklig på att planera och organisera ditt arbete. Du hanterar pressade situationer på ett konstruktivt sätt, fullföljer dina uppgifter och håller tidsramar. Du är trygg även när förutsättningarna är oklara och bemöter andra med ett lågaffektivt förhållningssätt. Du kommunicerar tydligt, bygger goda relationer och samarbetar väl med olika aktörer. Samtidigt kan du arbeta självständigt när det behövs.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.

Läs mer om bakgrundskontroller här:
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här:
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
