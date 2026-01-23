Boendestödjare med inriktning familjestöd
2026-01-23
Boendestödjare med inriktning familjestöd
Vill du göra verklig skillnad i barns, ungdomars och familjers liv? Vill du arbeta både stödjande, förebyggande och utvecklande? Vi utvecklar ett nytt arbetssätt och vill ha med dig på resan.
Om oss
Hjo kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas där socialtjänsten anpassas i linje med den nya socialtjänstlagen. Boendestöd och öppenvård är samlokaliserade för att möjliggöra ett mer samordnat, tillgängligt och förebyggande arbetssätt.
Nu utökar vi vår verksamhet och söker en boendestödjare med inriktning familjestöd. Du blir en del av vårt team som arbetar med såväl barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna med psykisk ohälsa, beroendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hos oss möts du av engagerade kollegor, god sammanhållning, prestigelöst samarbete och frihet under ansvar. Vi erbjuder möjlighet till utveckling och handledning. Vi värnar det goda mötet i alla led och arbetar med närvarande ledare. Du kan läsa om förmåner och hur det är att arbeta i Hjo kommun på Hjo.se. (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/)
Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Välkommen att utvecklas tillsammans med oss!
Om rollen
Som boendestödjare med inriktning familjestöd arbetar du med strukturerade stödinsatser till barn, ungdomar och deras familjer utifrån individuella behov i huvudsak. Rollen infattar också arbete med vuxna personer som av olika anledningar söker stöd i vår verksamhet. Ditt huvuduppdrag är att förenkla vardagen och stärka individens egen förmåga till självständighet.? Inriktningen mot barn handlar om att stärka familjers egen förmåga och bidra till att barn och unga i möjligaste mån kan bo kvar i sina ursprungsfamiljer.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att du:
• ger praktiskt och psykosocialt stöd i familjers vardag
• arbetar lösningsfokuserat och nätverksbaserat tillsammans med familjen
• planerar, genomför och följer upp insatser utifrån genomförandeplaner
• samverkar med skola, förskola, socialtjänstens övriga verksamheter samt andra externa aktörer
• arbetet sker främst i familjers hem men även ute i staden, i våra lokaler och i samverkansforum
Tjänsten är huvudsakligen förlagd till dagtid, men arbetstid kommer i perioder att inkludera kväll och kanske även helg för att möta familjernas behov. Vårt kontor är centralt beläget i Hjo, nära vårdcentralen, Vättern och vår vackra stadspark.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, empatisk och relationsskapande. Du har förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du trivs i team och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Du är flexibel, strukturerad och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån förändrade förutsättningar.
Kvalifikationer
Krav:
• Socialpedagogexamen eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning med beteendevetenskaplig inriktning om minst två år (120 hp).
• goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• B-körkort
• vid erbjudande om anställning ska godkänt utdrag ur polisens belastningsregister visas; Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/),(länk)
arbetsgivare behåller kopia i din personalakt.
Meriterande:
• vidareutbildning inom utvecklingspsykologi eller familjebehandlingsmetoder, exempelvis Parenting Young Children (PYC)
• Utbildning i motiverande samtal (MI)
• erfarenhet av dokumentationssystem såsom Life Care och Samsa
• erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer
• erfarenhet av att arbeta med individer som lever med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik
Det är en stor fördel om du har vana av att arbeta självständigt i situationer som kan vara komplexa och krävande, då arbetet sker i individers hem.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Urval och intervjuer sker löpande. Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här sökunderlaget till likvärdig tjänst om vakans uppstår inom 6 månader från avslutad rekrytering. Vi undanber oss all form av kontakt avseende rekryteringshjälp eller marknadsföring men tar gärna emot samtal från kandidater.
Ansökan sker digitalt via länk i annonsen. Vi använder oss av digital referenstagning via Refapp och i vissa rekryteringar personlighetstest via Jobmatch.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för barn och familjer i Hjo kommun! Ersättning
