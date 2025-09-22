Boendestödjare med inriktning familjer samt utveckling av verksamheten
2025-09-22
I Lindesbergs kommun finns öppenvården som erbjuder behandling och stöd till kommunens invånare både genom beslut eller öppen ingång. Organisatoriskt så finns vi under Socialförvaltningen och Individ och familj. I öppenvården så arbetar ungefär 25 personer i olika uppdrag så som stödboende, behandling för familjer och personer i bland annat missbruk.
Inom öppenvården finns det stor erfarenhet och kunskap för att kunna stötta varandra som kollegor, det ger också möjlighet till handledning både internt och externt.
Just nu så står vi i ett spännande läge där vi ska arbeta utifrån den nya socialtjänstlagen och även arbeta med Backa barnet.
Inom Boendestödet så finns en del som riktar sig mot familjer med minderåriga barn, där man arbetar förbyggande och främjande för att säkerställa att familjen får ett bra stöd för att klara sin vardag. Man arbetar tätt tillsammans med handläggare och övrig öppenvård för att möjliggöra en stabil uppväxt. Utifrån nya SoL kommer det att ställas högre krav på öppenvården för att få till flexibla lösningar för att ge rätt stöd och minska hindren för att själva söka stöd.
Att möta familjer i deras hem för att ge ett bra stöd i vardagen utifrån biståndsbeslut. Verksamheten behöver fortsätta utvecklas utifrån nya SoL och tanken är att den vi anställer ska ha det som en del i uppdraget tillsammans med övriga samverkansparter både internt och externt.
Stödet som ges till familjerna består både av samtal men också konkret stöd. Att man tillsammans genomför vardagliga saker så som städning, matlagning, läxläsning eller annat som ingår i uppdraget.
Man behöver vara flexibel för att möta de krav som ställs för att lyckas i sitt uppdrag då det ibland kan innefatta tidiga mornar eller sena kvällar för att ge stöd hos familjen när det behövs. Exempelvis för att hitta bra rutiner inför nattning av barnen.Kvalifikationer
Vi söker en socionom, beteendevetare eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig för den här rollen.
Det är meriterande om du har KBT steg 1 i din verktygslåda och att du har erfarenhet av att arbeta med familjer.
Den vi söker ska ha en förmåga att arbeta självständigt hos familjer, vara analytisk med en stor empatisk förmåga. För att lyckas i rollen behöver du ha en förmåga att skapa relation med de du möter, vara lyhörd men även vara enkel och tydlig när det behövs. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och ett mod att tänka utanför boxen när det krävs.
Du behärskar svenska i både tal och skrift och har en struktur för att driva arbetet framåt. Du har en god förmåga och en vilja till samverkan tillsammans med önskan att göra skillnad för familjerna med fokus på barnen.
Många av de vi möter har djur så det är viktigt att du kan möta dessa vid eventuell allergi.
Du har bilkörkort och kör bil i tjänsten.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun, Individ och familj
Enhetschef
Maria Arnesson 0581-811 24
