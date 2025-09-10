Boendestödjare långtidsvikariat till LSS boendet Skarpäng i Täby
Humana AB / Vårdarjobb / Täby Visa alla vårdarjobb i Täby
2025-09-10
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en positiv och driven person som älskar att hjälpa människor nå sin fulla potential samt är administrativt lagd? Då är det dig vi söker som boendestödjare till vårat härliga LSS-gruppboende i Skarpäng där det bor 6 personer i en tvåplansfastighet i lugn villamiljö.I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Skarpäng gruppbostad erbjuder bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS i form av gruppbostad för personer tillhörande personkrets 1. Verksamheten öppnade under hösten 2021. Vi finns i nyrenoverade fräscha lokaler.
Om tjänsten
Vi söker boendestödjare till vår verksamhet, som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring.
I rollen arbetar du med att: * Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser såsom matlagning, städ, tvätt. * Vara kontaktperson för en klient där ni tillsammans planerar veckan, genomför aktiviteter och kommer överens om hur stödet ska ges med utgångspunkt från de uppdrag vi fått från kommunens handläggare * Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter * Tjänsten är ett långtidsvikariat på heltid med ca 80 % tjänstgöringsgrad där arbetspassen är dagtid, kväll, sovande jour och varannan helg på ett rullande schema.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor
Vem är du? Som person är du handlingskraftig med en vilja att driva enheten framåt mot våra uppsatta mål med klient fokus. Du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har: * Avslutad utbildning som undersköterska, socialpedagog eller annan utbildning inom vård och omsorg som kan bedömas likvärdig. * 2 års dokumenterad erfarenhet från liknande verksamhet * Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik * Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift då dokumentation och andra administrativa uppgifter är en stor del av arbetet * B-körkort
Vi erbjuder Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Lön: Lönen enligt överenskommelse och kollektivavtal
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret så beställ det i god tid.
Övrigt Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Vikariat på ca 80% tjänstgöringsgrad Tillträde:Enligt överenskommelse, senast under november 2025
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Mariella Murholm mariella.murholm@humana.se Jobbnummer
9502981