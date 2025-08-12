Boendestödjare / Kontaktperson till Skellefteåregionen
Tenbagger Sweden AB / Behandlingsassistentjobb / Skellefteå Visa alla behandlingsassistentjobb i Skellefteå
2025-08-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tenbagger Sweden AB i Skellefteå
, Sundsvall
, Eskilstuna
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kontaktperson / Boendestödjare .
Socionom/Socialpedagog
Västerbottens Län med utgångspunkt Skellefteå.
Vi ser att du har relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, psykiatri eller pedagogik. Socionom eller utbildad Socialpedagog (400YH eller 120-180HP ej distansutbildning) examen är ett KRAV. Arbetslivserfarenhet från liknande uppdrag är meriterande.
Fördel om du är van att arbeta med barn.
BRALIVA började sin resa 2016 och sedan dess arbetar vi dagligen för att leverera en problemfri, långsiktig och hållbar lösning med fokus på individen. Vi är en väletablerad, anpassningsbar och flexibel verksamhet som ständigt utvecklas utifrån våra uppdragsgivares behov. Varje dag arbetar vi för att leverera en problemfri, långsiktig och hållbar lösning med individen i centrum. Vi tillhandahåller boende i hemmiljö genom våra egna lägenheter och hus med ett stöd utformat efter varje individs behov och förutsättningar.
Braliva vill skapa trygghet, stöd och framtidstro till våra klienter genom att erbjuda skydd ,individanpassat stöd och kvalitativa boendelösningar som upplevs som ett vanligt hem där man kan bygga upp ett nytt och bra liv.
Vi söker en självgående och flexibel kontaktperson/ boendestödjare med engagemang och positiv framtoning till vår verksamhet i Västerbotten.
Arbetsuppgifter: Som boendestödjare finns du till hands för att vägleda och utgöra en trygghet genom individuellt stöd i vardagen. Du kommer vara kontaktperson åt ett antal klienter som du träffar regelbundet. Både vuxna och barn. Allt praktiskt stöd samt samtalsstöd. Samtalsstöd kan bestå utav trauma behandling, krishantering och samtal rörande våldet/situationen för en ökad förståelse. Praktiska stödet kan exempelvis bestå utav transporter, myndighetskontakter, läkarbesök, identifiera sysselsättning såsom praktik eller arbete, främja en bra hälsa genom träning. Ge individerna som bor i våra lägenheter en ökad tilltro till den egna förmågan och ökad självständighet.
Administrativa arbetsuppgifter som social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner.
Vänligen respektera att vi endast tar emot ansökningar via angiven email adress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: jobb@braliva.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Norr". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tenbagger Sweden AB
(org.nr 556768-8717) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Braliva Jobbnummer
9455629