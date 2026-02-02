Boendestödjare inom skadligt bruk och beroende
2026-02-02
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Förvaltningen för Arbete och Lärande ansvarar för bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning samt vuxenutbildning och gymnasieskola. Vårt grunduppdrag är att erbjuda utbildning och stöd och insatser utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga, främjande och förebyggande insatser bedriver vi ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.
Avdelningen för Individ- och familjeomsorgen består av fyra enheter; IFO team 1, IFO team 2, Boendestödsteamet samt Stöd- och behandlingsenheten. Avdelningen ansvarar för handläggning och verkställighet inom verksamhetsområdena barn (SoL och LVU) och vuxen missbruk (SoL och LVM), socialpsykiatri (SoL), ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer (SoL).Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som boendestödjare kommer du arbeta med skadligt bruk och beroende, samsjuklighet eller med individer som har psykisk ohälsa eller psykisk funktionsvariation, i syfte att öka ett vardagsfungerande.
I arbetet utgår du utifrån varje klients individuella genomförandeplan där delaktighet och utveckling är i fokus. Arbetet är såväl pedagogiskt stödjande och motiverande som praktiskt utifrån vad klienten har för behov och aktuellt mående. Arbetet sker främst i den enskildes hem men kan också innefatta stöd vid sociala eller fysiska aktiviteter, stöd i myndighetskontakter samt stöd vid vardagssysslor som inköp och städ. Det kan också vara aktiviteter utanför hemmet i syfte av att bryta isolering eller stöd i att komma ut i en meningsfull sysselsättning. Du kommer även arbeta med anhörigstöd samt genomföra provtagning.
Kvalificerad handledning ingår i yrkesutövningen, liksom regelbunden fortbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tvåårig socialpedagogisk utbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom områdena skadligt bruk och beroende, psykisk ohälsa och har kunskap om neuropsykiatri.
Du har förmåga att skapa förtroende, är trygg och stabil samt har stort tålamod och är uppmärksam på små framsteg. Arbetet ställer krav på förmåga att självständigt kunna fatta beslut och agera handfast. Du är flexibel och har personlig mognad. Via ditt arbetssätt skapar du ett positivt arbetsklimat och samarbetar med kollegor för att uppnå verksamhetens mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du kan uttrycka dig på korrekt svenska i tal och skrift, samt är bekant med rådande lagstiftning inom arbetsområdet och dokumentationskrav.
Arbetstiderna omfattar tjänstgöring både dag, kväll samt helg.
ÖVRIGT
Manuellt B- körkort är ett krav.
Tjänsten kräver utdrag ur belastningsregistret.
Enligt avtal.
