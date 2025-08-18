Boendestödjare inom hemmaplanslösningar missbruk/beroende
Ale kommun / Vårdarjobb / Ale Visa alla vårdarjobb i Ale
2025-08-18
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Salutogent förhållningssätt och lågaffektiva principer genomsyrar arbetsplatsen.
Arbetsgruppen är engagerad i sitt arbete och besitter tillsammans en stor samlad erfarenhet och kunskap. Arbetet som boendestödjare utgår från kontoret som finns i Älvängen. Arbetsgruppen har en arbetsledare som stöttar i det vardagliga arbetet och bland annat planerar besöken hos brukare i systemet TES. Vi arbetar med att verkställa de beslut gällande boendestöd som socialtjänst myndighet fattar.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Boendestödet i Ale är inriktat i fyra målgrupper, varav en av dem är missbruk/beroende där det inom den gruppen arbetar tre stycken boendestödjare. Vi söker nu en boendestödjare inom missbruk/beroende som kommer att vara med i utvecklandet av kommunens hemmaplanslösningar när brukare som varit placerade återvänder till kommunen. Du kommer jobba för att brukaren ska vara fortsatt nykter och drogfri, få en fungerande vardag samt för att skapa förutsättningar för återgång i samhället efter placering. Vi jobbar starkt lösningsfokuserat med fokus på att hitta lösningar framåt. Vi arbetar tillsammans med brukare för att brukarna ska bli så självständiga som möjligt. Arbetet som boendestödjare består av att arbeta motiverande, stödjande och vägledande. Vad som ingår i uppdragen varierar utifrån vad brukaren behöver stöttning utifrån. En del av våra brukare har djur, vilket du behöver känna dig bekväm med. Arbetet med brukaren dokumenteras i Treserva, där skriver vi anteckningar i journal, gör genomförandeplaner och följer upp genomförandeplaner.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och skapa positiva förändringar i våra besökares liv. Sök tjänsten idag och ta steget mot ett meningsfullt arbete!Kvalifikationer
Arbetsgemenskapen är viktig och vi förväntar oss att du tar ansvar för både gruppens arbete och våra brukare. I tjänsten ingår att delta och vara aktiv på arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten. Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning är ett krav så som behandlings- eller socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig eller relevant. Arbetslivserfarenhet inom missbruk och beroende är ett krav. Krav på B-körkort då vi är Sveriges längsta kommun.
Då inriktningen på tjänsten är ny utifrån hemmaplanslösningar så behöver du vara initiativtagande och tycka om att utveckling. Empatisk förmåga behövs för att vara lyhörd utifrån brukares behov. Vi tror på ett nära samarbete för att skapa en väg framåt för brukarna, du behöver därför ha en god förmåga till samverkan. Med din förmåga till självständighet planerar, genomför och följer du upp insatserna, du behöver därför arbeta strukturerat. På vår arbetsplats kan det hända oplanerade saker under en arbetsdag som gör att man behöver kunna prioritera om, du behöver vara flexibel utifrån det.
Meriterande
Det är meriterande med utbildning exempelvis från yrkeshögskola/kvalificerad yrkesutbildning, pedagogutbildning, boende- eller aktiveringspedagog, socionomutbildning eller annan för arbetet adekvat utbildning. Det är meriterande om du har arbetat med flera av målgrupperna inom personer med funktionsvariation, psykiatri eller neuropsykiatri. Övrig information
Arbetstiden är förlagd till 40 timmar per vecka. Visstidsanställningen är på 1 år.
För tjänsten krävs uppvisande av utdrag från polisens belastningsregister, utan anmärkningar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du går vidare i rekryteringen kan du enligt Ale kommuns bestämmelser behöva göra ett språktest.
Om du har skyddade personuppgifter vänligen kontakta chef direkt gällande hur du ska göra din ansökan.
Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden har gått ut.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Socialförvaltningen, funktionsstöd Kontakt
Therese Eriksson-Påls 0303-703367,0702-526802 Jobbnummer
9461805