Boendestödjare, Gipsgjutarens gruppbostad pk1, Frösunda Omsorg
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2025-12-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på Gipsgjutarens gruppbostad ett PK1 boende i Enskede. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på något av våra boenden med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendestödet beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap. Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag och kväll, både vardagar och helger.
Om Gipsgjutarens gruppbostad
Vårt mål på Gipsgjutaren är att skapa en miljö som främjar självständighet och kommunikation. Boendet, som öppnade 2024, ligger i det pittoreska trädgårdsområdet Enskede, Stockholm, bara en kort resa från stadens centrum. Byggnaden är inspirerad av 1920-talets arkitektur och har utformats med omsorg för att harmoniera med den lokala miljön, samtidigt som den erbjuder moderna och funktionella lösningar. Gipsgjutaren består av tre våningsplan med sex individuellt anpassade lägenheter och erbjuder både eget boende och gemenskap.
Boendet är särskilt utformat för personer med omfattande hjälpbehov som kräver kontinuerligt kommunikativt stöd. Vi använder den senaste teknologin, inklusive ögonstyrda datorer och integrerade system som Google Assist, vilket gör det möjligt för de boende att själva styra funktioner som musik, TV och belysning. Här strävar vi efter att miljön ska vara så kommunikativ som möjligt, med kompetens inom både analoga och digitala kommunikationshjälpmedel.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är lugn, trygg och inkännande, med ett flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du visar engagemang, nyfikenhet och ett genuint intresse för utveckling, och sätter alltid individens behov och självbestämmande i fokus. Du trivs både i team och med självständigt arbete.
Utbildning inom vård och omsorg ( minst 1400 poäng), alternativt barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt/pedagogiskt arbete eller annan likvärdig utbildning.
Längre erfarenhet av LSS och omsorg av personer med flerfunktionsnedsättning.
Gedigen erfarenhet av att använda olika former av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Erfarenhet av att skapa en kommunikativ miljö med hjälp av digitala verktyg och produkter, samt arbeta med kommunikativa och kognitiva hjälpmedel såsom ögonpeksdator, tecken och bilder.
God dokumentationsvana med förmåga att självständigt skriva genomförandeplaner och dokumentera i social journal.
God fysisk förmåga.
Goda kunskaper i svenska, både tal och i skrift.
Kunskap om och erfarenhet av Retts Syndrom är meriterande.
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 75-85%
Tillträde: 2026-02-01
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Samordnare Vendela Grudd E-postadress: vendela.grudd@frosunda.se
Verksamhetschef Jenny Lindzén E-postadress: Jenny.lindzen@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), http://www.frosundaomsorg.se Arbetsplats
Frösunda Omsorg Kontakt
Jenny Lindzén jenny.lindzen@frosunda.se Jobbnummer
9632210