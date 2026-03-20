Boendestödjare / Case Manager till Socialpsykiatriska enheten
Sollentuna Kommun / Socialsekreterarjobb / Sollentuna Visa alla socialsekreterarjobb i Sollentuna
2026-03-20
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus? Socialpsykiatriska enheten söker nu en erfaren boendestödjare till vårt boendestöd i egen regi.Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Socialpsykiatriska enheten i Sollentuna är en kommunal utförare som ständigt arbetar för en verksamhet god kvalitet. Vi har ett mycket välfungerande brukarinflytande i samtliga verksamheter. Samtidigt har medarbetarnas engagemang och delaktighet en stor inverkan på verksamheternas utveckling där vi ger invånarna både ett förebyggande och ett behovsprövat stöd som vi är stolta över.
Socialkontoret i Sollentuna är en socialtjänst som ligger i framkant avseende utveckling och nytänkande. Vi är en kunskapsbaserad socialtjänst, där uppföljningsinstrument och kvalitetsfrågor är i fokus. Omvärldsbevakning, samverkan, brukarmedverkan och utveckling är prioriterade områden.Dina arbetsuppgifter
Vi på socialpsykiatriska enheten arbetar med vuxna (18 till 65 år) med olika stödbehov utifrån en psykiatrisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet.
I rollen som boendestödjare arbetar du i klientens hem eller på annan plats i Sollentuna kommun. Du utgår från klientens individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån metoderna ESL och MI. Du stödjer mot en ökad självständighet genom att skapa förutsättningar för att lättare kunna hantera vardagen tillsammans med klienten. Du kommer ingå i ett team av erfarna kollegor som är skickliga på att lösa problem, även när situationerna är komplexa. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik för de klienter du träffar.
Du har ansvar för att löpande dokumentera enligt rådande föreskrifter samt att tillsammans med klient skapa och följa upp genomförandeplan. Vi följer även systematiskt upp insatsen på individnivå med hjälp av ORS/SRS.
I arbetsuppgifterna ingår även att delta i våra löpande kompetenshöjande metodträffar och andra interna utbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av målgruppen, är trygg i att arbeta självständigt och ansvarstagande, samtidigt som du uppskattar samarbete i team.
Du är strukturerad, relationsskapande och har ett gott omdöme.
- Socionomexamen eller likvärdig akademisk utbildning, alternativt en CM-utbildning eller utbildningen "Bostad först".
- För rollen krävs god förståelse i svenska, både i tal och i skrift.
- B-körkort
Meriterande
- Kunskap om psykiska funktionsvariationer, psykossjukdom, NPF, beroendesjukdom och samsjuklighet
- Kunskap/erfarenhet av ESL, MI, ORS/SRS
- Erfarenhet av Life Care
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats som kombinerar kvalitet och utveckling med ett hållbart arbetsliv.
Du blir en del av en trygg arbetsmiljö med en stabil arbetsgrupp, erfarna kollegor, god introduktion och nära stöd i det dagliga arbetet. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom metodhandledning, interna utbildningar och möjlighet att delta i Yrkesresan.
Brukarinflytande är en central del av vårt arbete och vi samarbetar aktivt med brukarorganisationer samt arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten. Vi erbjuder goda arbetsvillkor med flextid, friskvårdsbidrag, semesterväxling och extern handledning. Här får du också möjlighet att påverka - vi arbetar i framkant med kvalitet och utveckling, och du är med och formar verksamhetens framtid.
Övrigt som är bra att känna till
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning och bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
För rollen behöver du ha möjlighet att arbeta dag och någon kväll i veckan.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/101".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134)
För detta jobb krävs körkort.
9810155