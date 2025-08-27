Boendestödjare 6 månaders vikariat med möjlighet till fast tjänst ca 80%...
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2025-08-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Uppsala
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Heby
eller i hela Sverige
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på Enevadvägens gruppbostad, inom Lss. Gruppbostaden ligger i Lövstalöt. Vi söker dig till 6 månaders vikariat på ca 80%. Möjlighet till fast anställning kan komma att erbjudas efter vikariatet. Vill du bli en del av vårt team ? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendeformen gruppbostad beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation. Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll och nattetid med sovande jour, både vardagar och helger. Verksamheten har sovande jour.
OBS för att arbeta på Enevadsvägen så behöver du ha B-körkort
Om Enevadsvägens gruppbostad
På Enevadsvägens gruppbostad inom Lss bor 6 stycken kunder. Verksamheten ligger i Lövstalöt strax utanför Uppsala och har goda kommunikationsförbindelser. Vi har en bil som används vid utflykter, aktiviteter och inköp.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs. Du skall vara glad, positiv, ansvarsfull och ha lätt för att följa rutiner och arbetssätt. Vidare behöver du vara ordningsam och relationsskapande gentemot kunder, kollegor och anhöriga. Du behöver precis som vi sätta kundernas livskvalitet i fokus och jobba för att skapa de bästa förutsättningarna för våra kunder i livet. Du behöver vara initiativtagande och ha en förmåga att se helheten.
Vi ser gärna att du har utbildning eller pågående utbildning inom vård och omsorg.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande krävs
B-körkort är ett krav
Övrig information
Anställningsform: vikariat 6 månader med möjlighet till fast tjänst inom Frösunda.
Omfattning: ca 80%
Tillträde: 1 oktober
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef jenny Hadrati eller samordnare Maria Laestander
E-postadress: jenny.hadrati@frosunda.se
E-postadress: Maria.laestander@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), http://www.frosundaomsorg.se Arbetsplats
Frösunda Omsorg Kontakt
Jenny Hadrati Johansson jenny.hadrati@frosunda.se 010-130 33 46 Jobbnummer
9479506