Boendestödjare 25-30% till Skogsbo - skyddat boende
2026-03-09
Skogsbo är Frälsningsarméns skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi finns i Stockholmsområdet och erbjuder ett tryggt boende i en trivsam och lugn miljö. Här kan kvinnor och barn landa och få en plattform för att komma vidare. Skogsbo har plats för 15 kvinnor och ca 21 barn.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som boendestödjare kommer du arbeta med både praktiskt och psykosocialt stöd till både kvinnor och barn. Arbetsuppgifterna är varierande och vi ser gärna att du är kreativ, flexibel och har stor empatisk förmåga. Vi arbetar miljöterapeutiskt, vår fysiska miljö är viktig och vi vill se och stärka hela människan till ande, själ och kropp.
Du kommer arbeta på schema, vilket innebär varannan helg (året runt), samt ibland vardagar.Kvalifikationer
* Erfarenhet av arbete med målgruppen/våldsutsatta, minst 2 år.
* Utbildning som behandlingsassistent, socialpedagog eller annan liknande eftergymnasial utbildning. Behöver bestyrkas med examensbetyg.
* B-körkort
* Endast kvinnliga sökande
Meriterande:
* NCK 's kurs om våld
* Kurser PATRIARK och FREDA
En förutsättning för ett lyckat samarbete är att du delar Frälsningsarméns värdegrund. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Frälsningsarmén är en internationell kristen kyrka med ett omfattande socialt arbete och engagemang. Vår tro leder till praktisk handling. Vi hjälper den som har det svårt. Vi delar med oss av vår tro till alla människor. Vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov.
Du kan läsa mer om Frälsningsarméns arbete på vår webbsida www.fralsningsarmen.se
Hos oss omfattas alla av kollektivavtal. I Skogsbo tillämpar vi kollektivavtal Vård och Omsorg genom Arbetsgivaralliansen. För dessa tjänster krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret innan tillträde.
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång. Tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi tillämpar Provanställning. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311295". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf Verksamhetschef Skogsbo
Bodil Nilsson bodil.nilsson@fralsningsarmen.se +46 739 148245 Jobbnummer
9786088