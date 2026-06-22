Boendestödjare - ett meningsfullt jobb där du gör skillnad varje dag!
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2026-06-22
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till Boendestöd i Hässelby-Vällingby!
Vi utför stöd till vuxna personer med i huvudsak psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Verksamheten är indelad i två team, ett Hässelby-team och ett Vällingby-team. Hos oss arbetar boendestödjare, samordnare och enhetschef.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt, varierande och stimulerande arbete tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet till semesterväxling
Din roll
I rollen som boendestödjare stödjer du vuxna personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med vardagliga aktiviteter såsom veckoplanering och struktur, städ, tvätt, vård- och myndighetskontakter, vardagsekonomi, ärenden etc.
Du utgår från klienternas individuella behov och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt, med respekt för enskildas självbestämmande och förmågor.
Med hjälp av kollektivtrafik, gång eller cykel gör du på egen hand hembesök samt utför ärenden i närområdet tillsammans med klienten.
I dina uppgifter arbetsuppgifter ingår dokumentation i form av att upprätta genomförandeplaner och journalföring. Arbetet innebär även samverkan med biståndshandläggare och andra viktiga parter kring den enskilde.
Arbetstiden är dagtid vardagar, arbetstider kan dock komma att ändras framöver.
Du ingår i en arbetsgrupp med kollegor, samordnare och enhetschef.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs:
• Omvårdnadsprogrammet med inriktning psykiatri eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
• Erfarenhet av dokumentation i form av att upprätta genomförandeplaner och journalföring.
• Att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Meriterande är att:
• Du har arbetat med målgruppen, i rollen som boendestödjare eller annan liknande befattning.
Ansvarskänsla i kombination med förmågan till självständigt arbete är av stor vikt. Du är empatisk i mötet med andra människor, stresstålig, trygg och har ett genuint intresse av att arbeta inom yrket.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister krävs för denna tjänst.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22 (visa karta
)
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Avd äldreomsorg, Kontakt
Timo Saarinen timo.saarinen@stockholm.se 076-8252786 Jobbnummer
9973622