Boendesekreterare med inriktning mot vräkningsförebyggande arbete
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Socialsekreterarjobb / Kungälv Visa alla socialsekreterarjobb i Kungälv
2025-08-13
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Är du intresserad av boendefrågor och att möta människor som riskerar att hamna i hemlöshet på grund av olika omständigheter? Då är detta ett arbete för dig!
Arbetsgruppen som arbetar med det vräkningsförebyggande arbetet är organiserad och en del av Resursenheten.
Som boendesekreterare har du det övergripande ansvaret över både det vräkningsförebyggande samt vräkningsförberedande arbetet. Arbetsgruppen består av en verksamhetsledare, tre boendesekreterare (varav en är den utannonserade tjänsten) samt tre boendekoordinatorer.
Som boendesekreterare kommer du möta personer som riskerar att få sitt hyresavtal uppsagd på grund av återkommande sena hyresinbetalningar, hyresskulder, störningar eller misskötsel av lägenheten. Du som boendesekreterare kommer hantera samtliga handlingar/underrättelser som inkommer från hyresvärdar, inkassobolag, kronofogden eller andra enheter inom förvaltningen.
Det ingår också i ditt arbete att försöka kartlägga situationen och råda bot på de missförhållanden som medför risk för att bostaden går förlorad. Här ingår även det uppsökande arbetet samt hänvisa och motivera hyresgästen till olika stödinsatser.
Som boendesekreterare har du en central roll när det kommer till samverkan för att säkerställa att alla nödvändiga samarbetsparter medverkar i processen. Som boendesekreterare sammankallar du till interna samverkansmöten vid ärenden där det finns en påtaglig risk för avhysning.
Vi arbetar i en utförarverksamhet och utövar ingen myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Tjänsten innebär ett nytt sätt att arbeta i dessa frågor med målet att fånga upp behov innan man tappat sin etablering på bostadsmarknaden.
I Kungälv erbjuder vi våra medarbetare flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt möjlighet till semesterväxling.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består till stor del av samverkan med hyresvärdar och myndighetsutövarna inom Individ- och familjeomsorgen (IFO), du kommer arbeta uppsökande mot hyresgäster som på grund av obetalda hyror eller störningar riskerar förlora sitt hyreskontrakt. Arbetet innefattar även dokumentation och kommunikation och det är viktigt att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Det är en fördel om du har erfarenhet av vårt dokumentationssystem Treserva.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. I din roll som boendesekreterare behöver du ha en god kunskap kring hyreslagstiftningen, du är duktig på att dokumentera och är van att arbeta med människor som hamnat i en svår situation. Du kommer att arbeta mot en bred målgrupp vars livsresa på olika sätt lett dem dit de är idag.Kvalifikationer
- Utbildning i Mi samt utbildning om hyreslagstiftningen.
- Du ska ha minst 3 års erfarenhet av liknande uppgifter.
- Du ska ha kunskap kring hyreslagstiftningen och erfarenhet från att ha arbetat med myndighetsutövning enligt SoL.
- B körkort.
Meriterande:
- Det är meriterande om du har arbetat med frågor som Housing first, socialt boende, eller har erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa eller missbruk.
- Har du sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med boendefrågor inom kommuners socialtjänst ser vi detta som en merit.
Som boendesekreterare är det viktigt att du är initiativtagande, flexibel och relationsskapande.
Vi ser även att du är strukturerad och har en helhetssyn i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
