Boendepedagog till Malmö stads boendestöd med inriktning autism

2026-01-15
Publiceringsdatum2026-01-15
Som boendepedagog stödjer och vägleder du brukare i att bibehålla eller utveckla sin förmåga till självständighet och delaktighet. Inom boendestödet utför vi insatser hos brukare utifrån beslut enligt SoL i ordinärt/eget boende. Tillsammans med brukaren arbetar vi för att utveckla struktur och färdigheter samt skapa strategier för brukaren att möta och hantera situationer i eller utanför det egna hemmet.
Arbetet innebär:
• Självständighet och egenansvar eftersom arbetet huvudsakligen är ensamarbete i brukarens bostad.
• God förmåga att fatta egna beslut i stunden och ta ansvar för dessa.
• Att vara uppmärksam/lyhörd i syfte att fånga tidiga tecken på ohälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som omfattar minst 60 högskolepoäng eller 200 YH-poäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet, autism och/eller beteendevetenskapliga området.
Erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrumet är meriterande. Du bör ha kunskap om lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Eftersom arbetet till större delen innebär ensamarbete i brukarens eget hem, behöver du vara trygg i din yrkesroll och kunna fatta snabba beslut på egen hand. Du behöver också vara flexibel och lätt kunna anpassa dig till brukare med olika behov, som kan variera från dag till dag. Självklart har du stort tålamod, och fokus på varje brukare och helheten kring denne.
Eftersom boendepedagogerna tar sig mellan brukarnas lägenheter med cykel eller bil är det krav på att du kan cykla samt har körkort.
En del i arbetet är att dokumentera och tillsammans med brukare skapa genomförandeplaner som utgår ifrån beställning. Du ska därför ha god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Stort fokus läggs på kommunikations- och samarbetsförmåga både gentemot brukare, kollegor och samarbetspartners.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag, huvudsakligen dagtid men med förekommande kväll fram till klockan 20:00.
Om arbetsplatsen
Boendestödet, som ligger i avdelningen Socialpsykiatri, boende och barn arbetar med personer med psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning samt autism. De olika boendestödsgrupperna är belägna i hela staden och utför insatser för mer än ca 1000 malmöbor.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
