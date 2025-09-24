Boendeombud, resurs för de boende på Victor
2025-09-24
Vi har nu en vakans en tid som Boendeombud på ett av Göteborg stads boenden, Victor, där Skyddsvärnet har två representanter stöttar upp de boende med aktiviteter och samtal . Man arbetar också "som brygga "i samband med att de boende är på väg till annan boendelösning och har möjligheten att följa dem en tid. Boendeombuden driver husmöte på boendet och stödjer de boende att vara i positiva sammanhang. Visst arbete utanför boendet sker också som ett led i att arbeta med stadens hemlöshet. De boende på Victor har ofta flyttat mellan olika boenden och många har samjuklighet, dvs en mycket utsatt grupp i samhället . Flertalet av de boende är också i aktivt missbruk .För att hantera tjänsten som boendeombud bra är det en stor fördel att man har jobbat med målgruppen och trivs väl i en miljö där det kan uppstå mycket konflikter och det är inte ovanligt att man får planera om dagen och aktiviteter utefter att de boende inte är i balans för dagen. Boendeombudet behöver vara mycket trygg i sig själv och ha en egen drivkraft att planera projekt på boendet och med de boende. En viktig roll är också att samverka nära med Victors personal och metodhandledare. Vikariatet kan också komma att övergå till en längre anställning . Så ansöker du
