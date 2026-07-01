Boendehandledare till Hantverkargatans gruppbostad LSS
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2026-07-01
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Vi söker nu en stabil och mogen boendehandledare med ett gott bemötande till LSS verksamheten, med nuvarande placering vid Måsens gruppbostad.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen
Hantverkargatans gruppbostad har fyra platser och ligger i Nordmaling, Nordmalings kommun. Brukare som bor i gruppbostaden tillhör personkretsen LSS. Alla har olika funktionsvariation och varierande stödbehov. Personalgruppen består av medarbetare som arbetar dag/kväll/helg och journatt.
Vi har heltid som norm i våra LSS verksamheter och det gör att medarbetarna behöver kunna arbeta flexibelt, gärna över alla tider på dygnet samt på flera arbetsplatser med så kallade resurspass.
Rollen och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat personlig omvårdnad samt delegerade uppgifter från kommunens HSL- enhet. Arbetet ställer stora krav på tålamod och kunna se konsekvenser samt ha förmåga att tolka och förtydliga brukarnas kommunikation. Vi arbetar även med att försöka ge brukarna en aktiv fritid, därför förekommer daglig utevistelse och följe till olika aktiviteter som en del av personalens arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
De krav vi har för att du ska arbeta som boendehandledare är att du är utbildad undersköterska, barnskötare eller har annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
För att du ska kunna kommunicera med brukarna samt skriva och ta del av vård-/socialdokumentation samt erhålla medicin delegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift. Du behöver även ha B-körkort.
Erfarenhet av arbete med brukare som har funktionsvariation och psykiska diagnoser är meriterande, samt kunskap och erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande. AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) är meriterande då brukarna använder bildstöd i sin vardag.
Arbetet kan även innebära att du behöver kunna hantera hotfulla beteenden eller våldsamma situationer, vilket kräver att du är lugn, stabil och kan fatta beslut och behålla fokus under press samt kunna bemöta individer med respekt även i utmanande situationer. Erfarenhet av liknande situationer är meriterande.
Din personlighet måste matcha våra brukares behov, därför läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är positiv, tålmodig och trygg i dig själv,
har förmåga att skapa lugn och stabilitet,
har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp,
är engagerad och intresserad av att arbeta med brukarnas utveckling utifrån deras förutsättningar och behov,
har god samarbetsförmåga och ser möjligheter istället för hinder,
inte har några fysiska begränsningar eftersom tunga lyft förekommer.
Bemötande är nyckelordet i arbetet med våra brukare inom LSS. Att ha en personlig mognad handlar om att kunna se konsekvenser av sitt handlande i ett längre perspektiv innan man agerar. Du behöver kunna vara stabil och upplevs som densamma oberoende av sammanhang och sociala krav. Brukarnas begåvningsnivå varierar och de har behov av att få vägledning i vardagen samt att få känna sig trygg. Våra brukare har även behov av medarbetare som på ett pedagogiskt sätt visar och vägleder de och som gör att vardagen blir begriplig.
Ensamarbete kan ibland förekomma på arbetsplatsen, vilket innebär att du själv ansvarar för att strukturera, planera och organisera dagens arbetsuppgifter. Det kräver att du är självgående och har god förmåga att hantera samt lösa problem som uppstår.
Som medarbetare på en gruppbostad ingår du i ett arbetslag, vilket ställer krav på din förmåga att samarbeta och bygga goda relationer med kollegor. I arbetet har du också kontakt med bland annat hälso- och sjukvårdspersonal, gode män, anhöriga och daglig verksamhet. Därför är det viktigt att du är serviceinriktad och har en god förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer.
Brukarnas olika funktionsvariationer kräver i olika grad att du som personal har tålamod och är uthållig. Du behöver även ha en empatisk förmåga och kunna sätta dig in i brukarnas situation och hur de känner, allt för att sätta brukarnas välmående i fokus. Olika situationer kräver olika handlingssätt, vilket gör att du behöver både kunna vara flexibel samt vara stabil och stå fast vid ditt agerande.
Anställning
Inför anställning inom LSS, för arbete i hemmet hos personer med funktionsvariationer, ska ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas i enlighet med gällande lagstiftning. Utdraget ska uppvisas till arbetsgivaren innan anställningen påbörjas för att säkerställa trygghet och säkerhet för våra brukare.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; Våra förmåner
Om Nordmalings kommun
Nordmalings kommun har cirka 700 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Nordmaling. Omkring 6 900 invånare samt företagare och fastighetsägare är beroende av vårt arbete. Vi ansvara för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, gata/park, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid och mycket mer.
Nordmaling har ett attraktivt läge vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid - för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna! Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på Mitt Nordmaling
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats och rekryteringsstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings Kommun
(org.nr 212000-2536), http://www.nordmaling.se
Kungsvägen 41 (visa karta
)
914 32 NORDMALING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor omsorg, LSS, Gruppboenden LSS, Hantverkargatans gruppboende Kontakt
enhetschef
Anne-Christine Arvidsson anne-christine.arvidsson@nordmaling.se 0930-14034 Jobbnummer
9987916