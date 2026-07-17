Boendehandledare/Boendestödjare till Stödteamet, Socialpsykiatrin
Vänersborgs Kommun / Behandlingsassistentjobb / Vänersborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Vänersborg
2026-07-17
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Boendehandledare är en ny titel inom boendestödet i Vänersborg som ersätter titeln boendestödjare, då vi sett att arbetet skiljer sig åt mot att arbeta som boendestödjare på ett psykiatriboende.Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning
Vi söker dig som vill tillhöra en fantastisk arbetsgrupp med mycket arbetsglädje och samtidigt ha ett spännande och varierande uppdrag på Stödteamet inom socialpsykiatrin i Vänersborg. För oss är det viktigt att göra skillnad! Vi erbjuder dig en inspirerande miljö och möjlighet att vara delaktig i verksamhetens utveckling. Välkommen till oss!
Vi växer och behöver nu bli fler – varmt välkommen att söka!
Vill du veta mer om vad Stödteamet gör kolla på denna film: Stödteamet - Vänersborgs kommunDina arbetsuppgifter
Som boendehandledare i Stödteamet arbetar du med boendestöd i personens eget hem. Du stöttar individer i deras vardag med fokus på trygghet, struktur och att stärka deras självständighet.
Arbetet innebär stor variation och självständighet – du möter personer med psykisk ohälsa, samsjuklighet och ibland även missbruksproblematik. Du anpassar ditt stöd utifrån individens behov och arbetar med ett professionellt, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
En trygg och engagerad arbetsgrupp.
Möjlighet att utvecklas och påverka verksamheten.
Ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik.
Det kan förekomma att du arbetar på fler enheter inom socialpsykiatrins verksamheter.
I uppdraget ingår också:
Arbeta utifrån kontaktpersonalens rutiner samt upprätta, följa och vid behov uppdatera genomförandeplaner. Du uppmärksammar och kartlägger förändrade stödbehov tillsammans med personen, planerar insatser och skapar struktur i vardagen.
Du vägleder och coachar individen i att utveckla sina egna resurser och öka sin självständighet utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Arbetet innebär att anpassa metoder och stöd efter individuella behov samt att skapa förutsättningar för kommunikation och tydliggöra vardagen.
Du arbetar självständigt, där ensamarbete ofta förekommer, och samverkar med anhöriga, företrädare och andra professioner. I uppdraget ingår även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt att dokumentera och rapportera enligt SoL och HSL.Kvalifikationer
Du ska ha genomgått Vård- och omsorgsprogrammet med fördjupningskurs psykiatri 2 samt samhällsbaserad psykiatri eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete (Psykologi 1 & 2b). Eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att arbeta med personer med psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning.
Är trygg, lyhörd och har ett professionellt förhållningssätt.
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i grupp.
Tycker det är roligt att variera att ge stöd till personerna och arbeta administrativt med genomförandeplaner.
Har erfarenhet av liknande arbete och kan arbeta förebyggande i utmanande situationer.
Vill arbeta pedagogiskt och motiverande för att främja självständighet.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Meriterande om man har erfarenhet av att arbeta med metoden "Ett självständigt liv".
Ensamarbete förekommer.
B-körkort krävs samt att man aktivt kör bil.Anställningsvillkor
Schemalagd arbetstid. På stödteamet innebär det framför allt dagtid, men kväll och helg förekommer.
Vid anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag ur Belastnings- och misstankeregistret.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
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462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialpsykiatrin, Stödteamet Kontakt
Enhetschef
Isabel Svensson 0521-722131 Jobbnummer
10004856