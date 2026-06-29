Boendeassistenter till mottagnings- och återvändandecentret i Märsta
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord / Vårdarjobb / Sigtuna Visa alla vårdarjobb i Sigtuna
2026-06-29
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord i Sigtuna
, Uppsala
, Knivsta
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker boendeassistenter till mottagnings- och återvändandecentret i Märsta där vi nu etablerar flera nya verksamheter, bl.a. ansökan, asylprövning, mottagning utöver den återvändandeverksamhet som finns där idag. Inrättandet av center är en del av den nationella reformeringen av asylmottagandet och införandet av EU:s migrations- och asylpakt.
Beskrivning av centerCentret är en ny typ av arbetsplats. Du arbetar med frågor som berör och engagerar i en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Det är också en miljö som präglas av kontinuerligt lärande och delaktighet och där vi genom samlokalisering har bättre förutsättningar för att arbeta nära varandra mellan professionerna i asylprocessen. Vi är även nära den asylsökande genom att vi arbetar där den asylsökande bor. Därigenom kan vi arbeta effektivare och göra det tryggare för den asylsökande.
Det är en internationell miljö, både genom att det är nära Arlanda flygplats där de flesta anländer till och lämnar Sverige, men även genom att myndigheten under nästa år blir mer integrerade i ett gemensamt europeiskt asylmottagande och EU-myndigheter som Frontex och EUAA. När du arbetar i center blir du en del av resan mot ett nytt och reformerat asylmottande. Eftersom verksamheten är under utveckling finns det många utvecklingsmöjligheter. Du förväntas vara öppen för att din kompetens och ditt engagemang behövs inom olika arbetsuppgifter som utförs på centret, där inte minst service och vägledning är att genomgående inslag.
Gå gärna in och lyssna på vår podd, där två erfarna teamledare på Migrationsverkets boende, delar med sig av hur det är att arbeta nära människor som söker skydd i Sverige; https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/vi-som-jobbar-har.html#podcast
Vad gör en boendeassistent i en centerverksamhet?Som boendeassistent introducerar du personer till boendet och till närsamhället. Du ger stöd, service och information till personer i boendet och externa intressenter. Som boendeassistent hanterar du situationer som uppstår i boendet och identifierar och hanterar särskilda behov som personer kan ha. Du deltar också i att koordinera aktiviteter för asylsökande. I din roll möter du människor i en situation av osäkerhet och förändring, som ställer krav på din förmåga att på ett empatiskt och tydligt sätt kommunicera och bemöta individerna. Teamarbete inom din arbetsgrupp är av största vikt för att på ett professionellt sätt kunna bemöta individers behov och skapa trygghet i boendet.
I arbetet ingår att sköta service och logistik kring boendet samt planera så att boendeplatserna används effektivt och ändamålsenligt. Du tar hand om dokumentation och administrationen kring boendet och utför transporter mellan boenden och kontorslokaler. Du besiktigar Migrationsverkets asylboenden, utrustar rum och lägenheter så att de håller rätt standard och felanmäler till hyresvärd/leverantör.
Vem är du?Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande gentemot både kollegor, sökande och andra intressenter.
Då verksamheten är rörlig behöver du vara trygg och stabil även vid stress eller pressade situationer, behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. Du tar initiativ, trivs med variation och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
Erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
God förmåga att kommunicera på engelska
Goda kunskaper i Officepaketet
B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Övriga språkkunskaper
Erfarenhet av arbete inom psykiatri
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Schemalagd arbetstid med arbetspass dag, kväll och helg fördelat över en treveckorsperiod, för närvarande dag kl. 07-16.30, kväll kl. 11.30-21.00 och helg kl. 09-18.00. Arbetstiderna kan komma att förändras och även innebära arbete nattetid.
Placering: Märsta
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Tjänsten innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Enligt lag (2013:852) om registerkontroll för personer som ska arbeta med barn ska den som erbjuds anställning, visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 31 juli 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och utförligt som möjligt på urvalsfrågorna. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker.
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Maskingatan 4 (visa karta
)
195 60 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord Kontakt
Welat Zeydanlioglu welat.zeydanlioglu@migrationsverket.se 010-4851298 Jobbnummer
9983970