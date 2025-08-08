Boendeassistent till timanställning på Brattås boende, Stadsmissionen
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr / Behandlingsassistentjobb / Mölndal Visa alla behandlingsassistentjobb i Mölndal
2025-08-08
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Kungsbacka
, Kungälv
eller i hela Sverige
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Brattås korttidsboende ligger i Kållered, Mölndals stad och vänder sig till personer mellan 25-55 år med olika psykiska funktionsvariationer, med eller utan beroendeproblematik.
Boendet består av 2,5 våningar med enskilda rum och totalt 15 platser.
Målsättningen är att erbjuda ett individanpassat stöd, utforma en god dygnsstruktur och främja förutsättningarna för ett hållbart och mer självständigt liv genom miljöterapeutiska inslag och evidensbaserad praktik.
Läs mer om oss här: https://www.stadsmissionen.org/korttidsboende/boende-brattas/.
OM TJÄNSTEN
De utannonserade tjänsterna som boendeassistent på Brattås korttidsboende är timanställningar. På Brattås arbetar vi med aktivt stöd och motiverande insatser för att främja en positiv förändring för de personer vi möter. Vi värnar en trygg och hemlik boendemiljö samt en hög grad av delaktighet och gemenskap i vardagen. Vi arbetar aktivt för en god samverkan med vård- och myndighetskontakter där individens behov står i centrum.
Vi erbjuder stöd kring de boendes dagliga aktiviteter och genomför även utflykter och aktiviteter tillsammans med boende. Vi arbetar utifrån metoderna MI (motiverande samtal), LAB (lågaffektivt bemötande), ÅP (återfallsprevention) och IBIC (individens behov i centrum). I arbetet ingår dokumentation och praktiska arbetsuppgifter som ingår i ett hushåll såsom städ, matlagning och körningar med bil.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som timanställd i en verksamhet som ställer höga krav på din förmåga att ge de boende ett gott bemötande. Du har ett stort engagemang för vår målgrupp och har sedan tidigare kunskap och erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa, psykiska funktionsvariationer och beroendeproblematik.
Du står för ett icke-dömande förhållningssätt och strävar efter att möta människan utifrån dennes unika situation och behov. Du är trygg i dig själv och din professionella roll och har förmågan att bygga goda professionella relationer.Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
Du är utbildad eller under utbildning till socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt och/eller har flerårig erfarenhet av arbete med människor som har beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
Du har B-körkort och är trygg med att köra i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.
PRAKTISK INFORMATION
Arbetstiden varierar efter verksamhetens behov och kan innefatta arbete på dag, kväll, natt och helg.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister är ett krav innan anställning kan ges.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/64". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
(org.nr 556746-3038) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Linus Serholt, enhetschef 031-7553795 Jobbnummer
9450530