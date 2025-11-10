Boendeassistent - nattpersonal till Ekebyvägen 17 & Tallbacksvägen 62
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad? Här får du chansen att bidra med din kompetens i en roll där varje dag bjuder på nya utmaningar. Varmt välkommen med din ansökan! Vi söker nattpersonal till två av våra gruppbostäder.Ekebyvägen 17 är ett av Uppsala kommuns gruppbostad som ligger i den natursköna stadsdelen Ekeby, med närhet både till grönområden och stadens centrum. Ekebyvägen 17 erbjuder boende för fem personer som främst behöver socialt stöd, såsom samtal, motivation och gemenskap. Det finns alltid personal på plats, dygnet runt med vaken natt. Du kan läsa mer om oss på Ekebyvägen 17 (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/lss-boende/gruppbostad/gruppbostad-vuxna/ekebyvagen/)Tallbacksvägen
62 är en gruppbostad som ligger i en nybyggd 2-plansvilla med hiss i stadsdelen Norby i Uppsala, cirka 4,5 km från stadskärnan. Intill boendet finns natursköna grönområden med elljusspår och närhet till Hågadalen. På Tallbacksvägen 62 finns sex fullt utrustade lägenheter samt gemensamma utrymmen såsom kök och allrum. Det finns också en rymlig gemensam uteplats med grill. Det finns alltid personal på plats, dygnet runt med vaken natt. De arbetar aktivt för att självständighetsträna de boende. Du kan läsa mer om oss på Tallbacksvägen 62. (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/lss-boende/gruppbostad/gruppbostad-vuxna/tallbacksvagen-62/)Personalen
lagar all mat på plats vilken vanligen äts i det gemensamma allrummet. Givetvis finns det möjlighet för de boende att äta hemma hos sig i lägenheten om så önskas. Beskrivning av arbetsuppgifterDu kommer att arbeta självständigt under natten och ansvarar för att lägga upp arbetet själv. Arbetet omfattar regelbundna trygghetsrundor enligt genomförandeplan. Du kontrollerar att brukarna sover tryggt och har det bra. All tillsyn ska dokumenteras enligt verksamhetens rutiner, inklusive klockslaget, eventuella observationer och avvikelser. Du kommer behöva vara tillgänglig för att hantera larm eller behov av stöd. Ytterligare kommer du att skriva nattanteckningar i verksamhetssystemet. Vid skiftbyte lämnar du muntlig och/eller skriftlig rapport till dagpersonalen. Utöver detta ingår städning av olika delar av verksamheten enligt schema.
KvalifikationerVi söker dig som har gymnasieexamen inom vård och omsorg eller annan utbildning som motsvarar undersköterskekompetens. För att lyckas i rollen som boendeassistent behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har vana vid att dokumentera. UpplysningarHar du frågor om tjänsten, kontakta: Emma Vellbäck, verksamhetschef, 018-727 75 56.Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04.Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 86.Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
