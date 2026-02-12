Bnice Söker Sjuksköterska Till Gällivare Kommun
Bnice Bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2026-02-12
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bnice Bemanning AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Överkalix
, Kalix
eller i hela Sverige
BNICE Bemanning söker sjuksköterskor till Gällivare kommun, 100% till hemsjukvård & SÄBO under sommarmånaderna 2026.
Uppdraget avser att arbeta dag / kväll / helg, samt eventuellt midsommarhelgen, på rullande schema. Vecka 25-35. Eventuell förlängning.
Placering på ordinärt boende, säbo, korttid.
Period: 2026-06-01 - 2026-08-31
Kravlista: Ha körkort och erfarenhet av kommunal sjukvård. Combine journalsystem.
BNICE söker dig: Sjuksköterska/Distriktsjuksköterska som har erfarenhet från arbete inom hemsjukvård. Krav: innehar B-körkort & Erfarenhet av hemsjukvård/SÄBO.
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på hemsjukvård.
Vem är du? Som sjuksköterska hos oss på BNICE Bemanning skall du vara:
• Är färdigutbildad och legitimerad sjuksköterska
• Har ett par års erfarenhet
• Utan svårighet kunna tala, skriva och förstå det svenska språket för god kommunikation med patienter och personal.
• Är flexibel, har lätt för att anpassa dig till nya arbetsplatser och dess rutiner.
• Är bekväm och självgående i din roll som sjuksköterska
• Du har ett brinnande intresse för människor och har patienten i fokus. Du uppfyller BNICE ledord och är utvald av oss för att just du kommer göra ett brajobb till kund/beställare
Välkommen med din ansökan till BNICE.
Kontakta ansvarig konsultchef:
Konsultchef: Therese Odesten
Telefon: 0730-634114
Mail: therese@bnicebemanning.se
eller info@bnicbemanning.se
Hemsida: www.bnicebemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: therese@bnicebemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bnice Bemanning AB
(org.nr 559327-9028)
982 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare kommun Jobbnummer
9740092