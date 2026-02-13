BMA/medicinsk biolog, Vårdhygieniska laboratoriet i Umeå
2026-02-13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 520 anställda inom specialiteterna: vårdhygien, klinisk mikrobiologi, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM), klinisk kemi och klinisk patologi. Laboratoriemedicin är en länsorganisation och driver även Biobanken norr.
Vårdhygien Västerbotten leder patientsäkerhetsarbetet i Region Västerbotten inom området Vårdhygien. Vi bistår verksamheterna och regionledningen med expertkunskaper för att dessa ska kunna arbeta effektivt för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning.
Vårdhygien är en väl fungerande avdelning med mycket engagerad och kompetent personal som förutom Region Västerbotten också har avtal med Västerbottens 15 kommuner för att stödja deras arbete med att förebygga VRI och smittspridning hos brukare och vårdpersonal. Tandvården ingår också i ansvarsområdet.
Vi söker nu en biomedicinsk analytiker/ medicinsk biolog till det vårdhygieniska laboratoriet på Nus, vikariat i sex månader med möjlighet till förlängning. Du kommer att ingå i ett team som består av biomedicinska analytiker, hygiensjuksköterskor, medicinteknisk förvaltare, statistiker, klinikadministratör samt hygienläkare.
Som biomedicinsk analytiker på Vårdhygien har du ett arbete med stor betydelse för patientsäkerhet inom Region Västerbotten.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra provtagning och analys av dialysvätskor, och att analysera dricksvatten på sjukhus för förekomst av legionellabakterier. Du analyserar även mikrobiologisk renhet i andra vätskor.
Du utför luftprovtagning under kirurgiska operationer för att kontrollera den mikrobiologiska renheten i luft i operationslokaler och gör liknande undersökningar även i andra vårdlokaler. Du kontrollerar mikrobiologisk renhet i luft och på ytor i lokaler med särskilt höga krav till exempel där blodprodukter framställs. Du medverkar vid sekvensering av bakteriers arvsmassa för att snabbt kunna utreda och stoppa smittspridning inom vården.
En annan viktig uppgift är att medverka i utveckling av nya diagnostiska metoder. Samarbete med personal på klinisk mikrobiologi är centralt och sker dagligen, vi delar lokaler och hjälper varandra. Vi har även daglig kontakt med våra kunder för planering kring provtagning.
Du behöver självständigt kunna bearbeta och sammanställa information skriftligt så att verksamheterna kan ta del av våra resultat och åtgärdsförslag. Du ska också medverka i muntlig extern kommunikation och vara vårdhygienisk kontaktperson.
Resor med bil till flera olika orter förekommer och ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller har en motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten.
Vi ser gärna att du har bred erfarenhet av:
* Mikrobiologiskt laboratoriearbete inklusive odlingsbaserad diagnostik av bakterier.
* Kunskap och erfarenhet av moderna molekylärbiologiska metoder.
* Erfarenhet från arbete med vatten och miljöanalyser är meriterande.
* Arbete med datorstödda analyser och mikrobiologiska datasystem är meriterande.
Vi söker dig som har förmågan att:
* Kunna kommunicera och ha ett serviceinriktat tänk samt kunna verka för en god och hållbar relation med våra kunder och medarbetare.
* Kunna se vad som behöver göras, ta egna initiativ, förmågan att arbeta självständigt likaväl som att arbeta i ett team.
* Vara lyhörd och öppen för idéer, kunna ge och ta emot feedback.
* Kunna planera och strukturera sitt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1. Körkort krävs.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Funktionsansvarig vid Vårdhygieniska laboratoriet
Ulrica Valtersson ulrica.valtersson@regionvasterbotten.se 073-845 81 42 Jobbnummer
