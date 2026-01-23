BMA/Medicinsk biolog till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Biomedicinjobb / Umeå Visa alla biomedicinjobb i Umeå
2026-01-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå och omfattar cirka 520 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin och vår verksamhet är ackrediterad.
Avdelningen Klinisk immunologi och transfusionsmedicin består av tre sektioner, varav Klinisk Immunologi är en. Inom Klinisk immunologi finns områdena immunologi, stamcellslab och vävnadstypningslab.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
På stamcells- och vävnadstypningslaboratoriet sker omhändertagande av hematopoetiska stamceller i renrum, samt upptining av celler vid transplantation på vårdavdelning. Arbetet sker i tätt samarbete med patientbehandlingen som skördar cellerna och transplantationskoordinatorerna på Cancercentrum.
Inför transplantation utförs HLA-typningar av patienter och donatorer med NGS och PCR, för att följa transplanterade patienter görs chimerismundersökningar med realtids-PCR och fragmentanalys. Här analyseras också HLA-relaterade sjukdomsassociationer med PCR.
På avdelningen klinisk immunologi analyseras prover inom autoimmunitet, immunbrister och allergi. Metoder som används är ELISA, immunflourescens, ImmunoCap, nefelometri och immunolog. Utifrån behov skolas man in på några placeringar men med start på stamcells- och vävnadstypningslaboratoriet.Kvalifikationer
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker, biomedicinare eller har annan minst treåring naturvetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av kliniskt laborativt arbete är meriterande och du ska ha goda kunskaper i svenska. Som person är du lösningsorienterad, noggrann, stresstålig och har god kommunikationsförmåga.
Du trivs både med självständigt arbete och att samarbeta i grupp, och har förmågan att se helheten. Då det sker en ständig utveckling av verksamheten förutsätter vi att du trivs med att arbeta med metodutveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
