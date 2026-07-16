BMA med klinisk fysiologisk inriktning till Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Biomedicinjobb / Södertälje Visa alla biomedicinjobb i Södertälje
2026-07-16
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Vi söker nu dig som vill växa och utvecklas i din roll som BMA på Södertälje sjukhus!
Hos oss kommer du att arbeta i en utvecklande miljö där vi har ett nära samarbete med våra engagerade specialistläkare inom kardiologi och klinisk fysiologi samt ST-läkare. Vi har ett nära och välfungerande samarbete i teamet. Du kommer även få en individanpassad inskolning som gör dig trygg i din yrkesroll.
Biomedicinsk analytiker (BMA) till Södertälje sjukhus:
Kardiologi på Södertälje sjukhus ingår i en komplett och mycket välfungerande vårdkedja för våra hjärtpatienter. BMA är en central del av denna kedja och utför EKO, arbetsprov, EEG samt analyserar långtids-EKG. Majoriteten av undersökningarna utförs på patienter som vårdas på sjukhusets olika vårdavdelningar. Idag finns det två biomedicinska analytiker på enheten och nu när en av våra kollegor fått en annan tjänst så söker vi en ersättare till vårt team.
Dina personliga egenskaper:
Du har en naturlig förmåga att samverka, kommunicera och att arbeta självständigt. Du är lugn, stabil, välorganiserad och agerar på ett sätt som skapar förtroende. Du är en person med vilja att engagera dig och utveckla både dig själv och vår verksamhet. Du ska se fördelar med att arbeta tvärprofessionellt och tycka att teamarbete är stimulerande och viktigt. Du är positiv till att arbeta i ett mindre team där kommunikation och strukturer leder oss i vårt arbete mot vårt gemensamma mål.
Dina kvalifikationer:
Krav: Leg. Biomedicinsk analytiker med klinisk fysiologisk inriktning.
Meriterande: Dokumenterad erfarenhet av ekokardiografi.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning 40 timmar/ vecka, tillträde enligt överenskommelse.
Deltid kan vara möjligt efter diskussion.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södertälje sjukhus, Verksamhetsområden, VO Geriatrik & Internmedicin , Internmed Medicinmottagning Kontakt
Katarina Janhagen katarina.janhagen@regionstockholm.se 08-12324454 Jobbnummer
10004400