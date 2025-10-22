Bma Med Ett Intresse För Mikrobiologisk Diagnostik- Vikariat
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2025-10-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Vikariat | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28-35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2025-11-09
Ansök här: https://sva.
varbi.com/se/what:job/jobID:868022/
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Vi söker nu medarbetare till sektionen för serologi och virologi, som ryms inom avdelningen för mikrobiologi. Sektionen arbetar med en bred och omväxlande diagnostik inom veterinärmedicin. Vi utför diagnostiska undersökningar avseende djursjukdomar och zoonoser . Vi är (ett) nationellt referenslaboratorium för flera viktiga djursjukdomar och zoonoser. I vårt uppdrag ingår även övervakning och beredskapsdiagnostik för epizootier och andra smittsamma djursjukdomar. Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med ditt team utför virologisk och övrig serologi diagnostik i vårt serologiska och virologiska laboratorium (inkl. säkerhetslaboratorium skyddsnivå 3). Utöver diagnostikuppdraget kommer du att ansvara för virusisolerings- och virusodlingsuppdrag samt ha ett fördjupat ansvar för virologisk analysmetodik. Du deltar aktivt i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete och planerar och leder arbete med metodutvärderingar och andra utvecklingsprojekt. Inom ramen för tjänsten får du möjlighet att utveckla ditt intresse för mikrobiologi och förkovra dig inom både det traditionella laboratoriehantverket och mer moderna tekniker.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskap inom området virologi med en akademisk examen inom relevant område. Du har erfarenhet av laborativt virologiskt arbete samt ackrediterad laboratorieverksamhet. Goda kunskaper i både tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.
Du som söker är intresserad av att fördjupa dig inom virologisk analysmetodik och har ett genuint intresse av att arbeta laborativt. Vi vill att du har en god samarbetsförmåga med fokus på det gemensamma uppdraget. Du arbetar strukturerat och målmedvetet och vill se resultat av ditt arbete, tar egna initiativ och arbetar självständigt. Som person kan du lätt anpassa dig till förändrade omständigheter och arbetsuppgifter samt ser problem som en utmaning. Du är noggrann och kvalitetsmedveten.Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat t o m 2025-06-30.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/60". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868) Arbetsplats
SVA - Avdelningen för mikrobiologi (MIK), Serologi och virologi Kontakt
Zohre Ghotbi, sektionschef 018-674000 Jobbnummer
9568182