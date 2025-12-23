BMA/laboratorieingenjör till Molekylär Cancerdiagnostik
Är du intresserad av att arbeta i laboratoriemiljö och söker nya utmaningar? Vill du arbeta i en miljö där ditt arbete gör skillnad? Då ska du söka till oss på Molekylär Cancerdiagnostik i Stockholm!
Du erbjuds
Ett stimulerande och utvecklande arbete med varierande arbetsuppgifter, från provhantering till analys.
En miljö där den senaste metodiken för molekylär cancerdiagnostik används.
Arbetstid förlagd dagtid vardagar, måndag till fredag mellan kl. 8.00 - 16:30 med möjlighet till flextid.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Du kommer att tillhöra enheten Molekylär Cancerdiagnostik som ingår i sektionen för Molekylär Cancerdiagnostik & Screening. Som huvuduppgift här använder vi oss av molekylära metoder för att på beställning av patologer undersöka tumörer och eventuella genetiska förändringar som vi sedan återkopplar till beställande läkare.
Du kommer att arbeta i ett multidisciplinärt team tillsammans med läkare, ingenjörer, molekylärbiologer, och biomedicinska analytiker. Vi använder den senaste tekniken inom DNA/RNA-sekvensering för att bidra till en mer precis molekylär diagnostik och därigenom skapa stort värde för patienterna.
I rollen kommer du bland annat att:
hantera inkommande prover samt utföra kvalitetskontroller inför DNA/RNA-sekvensering arbete
Arbeta med olika instrument (bl.a. PCR, sekvenseringar).
dokumentera resultat i laboratorieinformationssystem (LIS) och arbeta i kvalitetsledningssystem
rapportera avvikelser och händelser, samt aktivt bidra till kvalitetsarbetet genom att föreslå förbättringar i våra arbetsflöden
ha kontakt med samarbetspartners
utföra regelbunden städning i laboratorierna, fylla på förbrukningsmaterial samt packa upp reagens och andra leveranser
Vi söker dig som
är noggrann och metodisk i ditt tillvägagångssätt med bra problemlösningsförmåga
är ansvarskännande, noggrann, strukturerad och positiv
har god laborativ vana och stor förmåga att planera ditt arbete
har förmåga att anpassa dig efter nya situationer
har lätt för att bygga goda relationer med olika personalgrupper
har förmåga att ta egna initiativ och självständigt kunna utföra arbete
Vi arbetar i realtid och därför är flexibilitet, god samarbetsförmåga samt villighet att rycka in där det behövs en förutsättning för att du ska trivas här.KvalifikationerKvalifikationer
Magisterexamen inom molekylära livsvetenskaper, tex biomedicinsk analytiker, bioteknologi, biomedicin, molekylärbiologi, biokemi eller motsvarande kompetens
Erfarenhet av laborativt arbete med molekylärbiologiska metoder
Erfarenhet av dokumentation inom bl.a. kvalitet, metodbeskrivning och/eller verifieringsrapporter.
Flytande i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom ackrediterad verksamhet (ISO15189, ISO17025 eller motsvarande).
Erfarenhet av arbete som personal/teamsamordnare.
Erfarenhet av metod- och/eller instrumentansvar.
Arbetat med lärande och utveckling.
Deltagande vid myndighetsinspektioner (ex. SWEDAC).
God vana att arbeta med datorer och IT-system som arbetsredskap.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7995". Omfattning
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Patologi och cancerdiagnostik Jobbnummer
9662256