BMA/laboratorieingenjör med erfarenhet av storskalig sekvensering(vikariat)
Region Stockholm / Biomedicinjobb / Solna Visa alla biomedicinjobb i Solna
2025-09-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en biomedicinsk analytiker eller laboratorieingenjör (vikariat) för att stärka den pågående implementeringen av storskalig DNA-sekvensering inom den molekylära precisionsdiagnostiken på Karolinska.
Kom och arbeta hos oss med den senaste tekniken på ett av världens mest avancerade sjukhus!
Du erbjuds
ett meningsfullt arbete där ditt arbete direkt påverkar patientvården
möjligheten att växa i ett tvärvetenskapligt team
stöd för fortbildning och professionell utveckling, samt en inkluderande kultur som värdesätter öppenhet, mångfald och respekt
en möjlighet att arbeta på ett av världens bästa sjukhus med vård i framkant (World's Best Hospitals 2025 - Newsweek Rankings).
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset får du självklart också ta del av de förmåner som vi erbjuder!Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Tjänsten är placerad vid Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK), som är en del av Medicinsk diagnostik Karolinska (MDK). GMCK ansvarar för att tillhandahålla storskaliga och avancerade genomikanalyser till samtliga laboratoriemedicinska specialiteter inom MDK. Vårt uppdrag är att möjliggöra precisionsdiagnostik genom högkvalitativa genetiska analyser med fokus på klinisk relevans och teknisk spetskompetens.
Du kommer att arbeta i ett multidisciplinärt team tillsammans med läkare, molekylärbiologer, biomedicinska analytiker, bioinformatiker och mjukvaruutvecklare inom sjukhuset. Arbetet sker i nära samverkan med Clinical Genomics vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) samt forskargrupper på Karolinska Institutet. Vi använder den senaste tekniken inom storskalig DNA-sekvensering för att bidra till en mer precis molekylär diagnostik och därigenom skapa stort värde för patienterna.
Tjänsten är ett vikariat på uppskattningsvis 18 månader.
I rollen kommer du bland annat att:
hantera inkommande prover samt utföra kvalitetskontroller och biblioteksberedningar inför storskalig DNA-sekvensering
arbeta med vätskehanteringssystem och andra instrument
dokumentera resultat i laboratorieinformationssystem (LIS) och arbeta i vårt kvalitetsledningssystem
rapportera avvikelser och händelser, samt aktivt bidra till kvalitetsarbetet genom att föreslå förbättringar i våra arbetsflöden
ha kontakt med samarbetspartners
utföra arbetsuppgifter kopplade till regelbunden underhåll av våra laboratorier (städning, fylla på förbrukningsmaterial samt packa upp reagens och andra leveranser)
Vi söker dig som
är ansvarskännande, noggrann, strukturerad och positiv
har god laborativ vana och stor förmåga att planera ditt arbete
har förmåga att anpassa dig efter nya situationer
har lätt för att bygga goda relationer med olika personalgrupper
har förmåga att ta egna initiativ och självständigt kunna utföra arbete. Vi arbetar i realtid och därför är flexibilitet, god samarbetsförmåga samt villighet att rycka in där det behövs en förutsättning för att du ska trivas här.KvalifikationerKvalifikationer
Kandidatexamen inom molekylära livsvetenskaper, tex biomedicinsk analytiker, bioteknologi, biomedicin, molekylärbiologi, biokemi eller motsvarande kompetens
Erfarenhet av laborativt arbete med molekylärbiologiska metoder
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God vana att arbeta med datorer och IT-system som arbetsredskap
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med storskalig DNA och/eller RNA sekvensering
Erfarenhet av kvalitetssystem eller arbete inom ackrediterad verksamhet (ISO17025, ISO15189 eller motsvarande).
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att ske efter semesterperioden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Genomic Medicine Center Karolinska, Medicinsk Diagnostik Karolinska Kontakt
Valtteri Wirta 073-3386341 Jobbnummer
9505180