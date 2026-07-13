BMA eller motsv. med mikrobiologisk erfarenhet
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-07-13
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Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, ekonomi och livsmedelsförsörjning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expert- och beredskapsmyndighet som genom diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. SVA ingår i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Friska djur – trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för mikrobiologi (MIK), som arbetar i samhällets intresse för friska djur och människor. Detta gör vi genom att bedriva diagnostik och bidra till SVA:s funktion som nationellt och europeiskt referenslaboratorium, upprätthålla beredskap samt fördjupa befintlig och utveckla ny kunskap om smittsamma infektionssjukdomar. Vi tar också till oss och anpassar ny teknik och diagnostik utifrån de behov som SVA och Sverige har.
Sektionen för bakteriologi (BKT) har i uppdrag att utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälningspliktiga sjukdomar hos djur samt bidrar till SVA:s funktion som nationellt referenslaboratorium. I vårt uppdrag ingår även rådgivning och undervisning/utbildning gällande sjukdomsdiagnostik inom bakteriologi både internt och externt.
Dina framtida arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du tillsammans med ett team på ca 20 medarbetare arbetar med bakteriologisk diagnostik inom veterinärmedicin. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
odling-, art- och resistensbenämning av kliniska relevant fynd och succesivt även mer självständiga och avancerade bedömningar av odlingarna
ansvar för metoder och instrument
kontinuerligt kvalitets- och förbättringsarbete
På sikt kan tjänsten även innebära arbete i någon av avdelningen säkerhetslaboratorier (skyddsnivå 3). Även arbetsuppgifter inom avdelningens övriga forsknings- och diagnostikverksamhet kan bli aktuella.
Hos oss får du möjlighet att utveckla ditt intresse för mikrobiologi och fördjupa dina kunskaper inom både traditionellt laboratoriehantverk och moderna tekniker. I tjänsten ingår viss helgtjänstgöring, men verksamheten bedrivs i huvudsak dagtid under vardagar med flextidsramar.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är utbildad biomedicinsk analytiker eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har kunskaper i Office 365
har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
har flerårig erfarenhet av laborativt bakteriologiskt arbete
har erfarenhet av ackrediterad laboratorieverksamhet
För att trivas i rollen har du ett genuint intresse för bakteriologi och en vilja att kontinuerligt utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är noggrann, systematisk och ansvarstagande samt arbetar självständigt och strukturerat. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och anpassar dig till förändrade arbetsuppgifter och förutsättningar. Du är lösningsorienterad och vill bidra till vårt kontinuerliga utvecklingsarbete med målsättningen att vara ett av framtidens ledande veterinärmedicinska laboratorier.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Vi ser att du gärna har erfarenhet av flera olika analystekniker exempelvis resistensbestämningar, typning av bakterier och svampar med Maldi-tof
goda teoretiska kunskaper inom bakteriologi
erfarenhet av odlingsbaserad bakteriologi från en ackrediterad mikrobiologisk diagnostikverksamhet.
Du bör även ha goda kunskaper om resultathantering i laboratoriedatasystem.Anställningsvillkor
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Anställningsform: Tillsvidareanställning om 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avdelning: Avd. för mikrobiologi (MIK)
Placeringsort: Uppsala
Vi tar endast emot ansökningar här: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:951210/
och vill att ansökningshandlingarna ska vara på svenska.Övrig information
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi. Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA – välkommen med din ansökan!
SVA värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss får du bland annat förmånliga semestervillkor (28–35 dagar), möjlighet till flex, friskvård på arbetstid och tillgång till personalgym. Du kan också engagera dig i våra personalföreningar med fokus på idrott, musik och hundar. Läs mer om våra förmåner här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868), http://www.sva.se
Ulls väg 2 B (visa karta
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751 89 UPPSALA Arbetsplats
Avdelningen för mikrobiologi, Bakteriologi Kontakt
Theres Andersson, Seko 018-674000 Jobbnummer
10000455