Blue Lavender utökar och öppnar en ny butik i Danderyds centrum
Blue Lavender Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Täby Visa alla butikssäljarjobb i Täby
2026-06-29
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Blue Lavender utökar och öppnar en ny butik i Danderyds centrum.
Vi söker dig som brinner för service och försäljning.
Du är serviceinriktad, engagerad och van att ta eget ansvar. Du är van att arbeta mot uppsatta försäljningsmål.
Som säljare är du ansiktet utåt mot våra kunder, du ger varje kund ett varmt bemötande och den bästa servicen.
Du ska ha minst 2 års erfarenhet av arbete inom detaljhandeln. Arbete sker i båda våra butiker, i Täby centrum och i Danderyds centrum
Vi intervjuar kandidater fortlöpande med start den 15/7.
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: rekrytering@bluelavender.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Blue Lavender Aktiebolag
(org.nr 556811-1925)
Täby Torg 6 (visa karta
)
183 34 TÄBY Arbetsplats
Täby centrum Jobbnummer
9984169