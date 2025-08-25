Blomsterlandet söker ställföreträdande butikschef till vår butik i Luleå
2025-08-25
Brinner du för försäljning, service och växter? Då söker vi dig som ser varje kundmöte som en möjlighet att sprida växtglädje!Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som ställföreträdande butikschef ansvarar du för den dagliga driften, säkerställer god leverans av varuflöde till butiken och coachar dina butiksmedarbetare. Du förväntas, i samråd med butikschef och medarbetare, medverka i frågor om butikens åtaganden och arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
• Organisera, prioritera och fördela det dagliga arbetet i butiken efter affärsmässigt behov.
• Stötta butikens medarbetare i deras arbete för ett välfungerande varuflöde.
• Försäljningsplanering samt beställning av varor till att vara väl insatt i butikens systematiska arbetsmiljöarbete.
• Kunna genomföra schemaläggning och personalbemanning för att garantera bästa tänkbara kundupplevelse.
• Alltid arbeta utifrån Blomsterlandets värderingar och på så vis vara en god förebild och ledare för medarbetarna i butiken.
Vem är du?
Du är positiv, lyhörd, lösningsorienterad och engagerad. Du trivs med att leda andra människor och är tydlig kring vilka förväntningar som finns på medarbetarna. Som person känner du stolthet i ditt arbete och förstår vilken skillnad dina insatser gör.
Vidare är du organiserad, har lätt för att se vad som behöver göras samt strukturerar och prioriterar därefter. Du bör vara bekväm med att skifta kontinuerligt från administrativa arbetsuppgifter, till att bistå med alla tänkbart förekommande arbetsuppgifter i en butik. Tillsammans med butiksteamet arbetar du dagligen med att skapa och erbjuda en fantastisk kundupplevelse. Detta genom att inspirera, tipsa och komma med råd för att sprida växtglädjen till både kunder och kollegor.
För att lyckas i denna roll så har du tidigare butikserfarenhet och minst 1 års avdelningsansvar. Det är meriterande om du har ett intresse för växter, blommor och odling.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning på deltid (75%) med inledande provanställning om 6 månader.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön och villkor: Enligt gällande kollektivavtal, Detaljhandelsavtalet.
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i ett företag som blomstrar?
Ansök genom att maila ditt CV tillsammans med några rader om dig själv till carola.eriksson@blomsterlandet.se
och skriv Stf i ämnesraden.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag, men som senast den 8:e september.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Blomsterlandet är en svensk butikskedja inom trädgårdsbranschen med 63 butiker från Malmö i söder till Luleå i norr. Blomsterlandet har ett brett sortiment av såväl växter och tillbehör för hem och trädgård som buketter, arrangemang och accessoarer till både vardag och fest. Dessutom har man e-handel som är öppen dygnet runt.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Ansökning via mejl, ange referens Stf
E-post: Carola.Eriksson@blomsterlandet.se Arbetsgivarens referens
https://www.blomsterlandet.se
Cementvägen 6
)
973 45 LULEÅ
Blomsterlandet Luleå Kontakt
Butikschef
Carola Eriksson carola.eriksson@blomsterlandet.se
