Blomsterlager i Malmö söker engagerad medarbetare - extra!
2026-02-18
Om tjänsten
Har du tidigare erfarenhet av lagerarbete och söker ett trevligt extrajobb? Har du kanske även ett intresse för växter och blommor? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker nu lagerarbetare till en av våra kunder i Malmö. Kunden är en blomstergrossist som levererar snittblommor och växter till företagskunder. Här blir du en del av en trevlig arbetsplats med ett härligt gäng konsulter.
Arbetet omfattar cirka 3-4 dagar i veckan med möjlighet till fler arbetspass vid behov. Arbetstiden är förlagd dagtid kl. 07:15-15:30, måndag till fredag. Det kan även förekomma akuta avrop, vilket ställer krav på flexibilitet.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Placerar blommor på rullande band och skapar buketter
Kvalitetskontroller
Packning av ordrar
Inplastning av vagnar
Arbetet sker både i tempererat lager och i kyllager. Tunga lyft förekommer och vissa arbetsmoment kan vara monotona, vilket kräver god uthållighet och noggrannhet.
Profil & bakgrund
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
Är flexibel och kan hoppa in vid behov (även med kort varsel)
Trivs med ett fartfyllt tempo och kan arbeta både självständigt och i team
Har god fysik då tunga lyft förekommer
Har du erfarenhet av att arbeta med blommor är det meriterande.
Som konsult hos oss blir du en del av ett positivt och engagerat team som redan idag arbetar ute hos kunden. För att trivas i rollen tror vi att du är kommunikativ, ansvarstagande och flexibel.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7257795-1849529". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
211 75 MALMÖ Arbetsplats
